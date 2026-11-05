Theo chân lực lượng tuần tra khám phá rừng phong hương tuyệt đẹp ở Quảng Trị

Ngày 5-11, Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) phối hợp với lực lượng Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông, Công an xã và Đồn Biên phòng xã Hướng Phùng đã tổ chức chuyến tuần tra, bảo vệ cánh rừng phong hương (hay còn gọi là sau sau) nằm bên khu vực hồ chứa công trình thủy lợi - thủy điện Quảng Trị.

Để vào khu vực rừng phong hương, lực lượng chức năng sử dụng thuyền máy di chuyển với thời gian gần 30 phút trên lòng hồ Công trình thủy lợi - thủy điện Quảng Trị. Thời điểm này, cánh rừng phong hương nằm bên hồ chứa này đang bắt đầu bước vào mùa thay lá, tạo nên cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Hồ Quốc Việt, Hạt phó Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa cho biết, hoạt động tuần tra được tổ chức thường xuyên nhằm mục đích tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách tuân thủ các quy định về bảo vệ rừng, nhất là thời điểm cây phong hương bước vào mùa thay lá, khách du lịch gần xa tìm đến tham quan.

Nhiều người biết đến khu rừng này bởi cảnh sắc tuyệt đẹp khi cây phong hương bước vào mùa thay lá, thường bắt đầu từ khoảng giữa tháng 10 - 12 âm lịch. Thời gian qua, người dân và du khách khi đến đây tham quan đã cơ bản chấp hành tốt các quy định về bảo vệ rừng, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Vào giữa cuối tháng 10 âm lịch hằng năm, lá cây phong hương đồng loạt ngã sang màu đỏ, hắt xuống dòng nước trong xanh của lòng hồ Công trình thủy lợi - thủy điện Quảng Trị tạo nên cảnh sắc đẹp mắt, nhiều người so sánh, ví von khu vực này tựa như một "góc trời Âu" nằm giữa lòng Quảng Trị.

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông cánh rừng phong hương này nằm dưới chân dãy đồi Cột Cờ, thuộc tiểu khu 676, do đơn vị quản lý. Trước đây, đồi Cột Cờ chỉ là đồi trọc, rặt lau lách. Từ năm 2014, đơn vị này đã phủ xanh đồi trọc này bằng các loài cây bản địa như phong hương, trẩu, muồng đen...

Lá phong hương bắt đầu đổi màu.

Đồi Cột Cờ cao trên 600 m so với mực nước biển. Tại đây, mỗi hec-ta được trồng 1.650 cây bản địa theo mật độ cây cách cây 3m, hàng cách hàng 2m. Các cây giống chủ yếu được mua trên thị trường; riêng loài phong hương, cán bộ đơn vị này phải vào rừng hái quả mang về ươm cây giống.

Tại chuyến tuần tra, lực lượng chức năng đã lắp đặt các cảnh báo, nghiêm cấm đối với các hành vi gây ảnh hưởng đến rừng ở các vị trí mà khách tham quan thường đi qua. Theo ông Phan Điệp - Trạm phó Trạm Quản lý bảo vệ rừng Hướng Phùng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông, quá trình tuần tra lực lượng chức năng không ghi nhận các hành vi xâm hại đến rừng, khách đến tham quan chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ rừng.

Điều này khiến những người làm công tác giữ rừng "thở phào", áp lực giữ rừng được giảm bớt phần nào.

Hoạt động tuần tra kết hợp tuyên truyền, vận động người dân và du khách trước khi bước vào "cao điểm" tham quan rừng phong hương thể hiện sự chủ động của lực lượng chức năng trong việc gìn giữ, bảo vệ rừng.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân địa phương cùng chung tay bảo vệ rừng nói chung và rừng phong hương nói riêng, đặc biệt trong thời điểm khách du lịch tìm đến đây tham quan.

Dãy đồi Cột Cờ, nơi cây phong hương sinh trưởng, phát triển và tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp vào mùa thay lá, thu hút khách du lịch gần xa đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.

Phía xa xa rừng phong hương là "cánh đồng" điện gió cung cấp nguồn năng lượng sạch.