Theo chân ca sĩ Đoan Trường khám phá Nam Phi mùa phượng tím

Nam Phi “hoang dã và độc lạ” trong mắt blogger du lịch Đoan Trường

Những tuyến phố phủ hoa tím ở Pretoria, cảnh núi sát biển tại Cape Town và hành trình quan sát thú hoang mang đến cho ca sĩ Đoan Trường nhiều trải nghiệm trong chuyến đi 8 ngày khám phá Nam Phi.

CÓ HẸN VỚI MÙA PHƯỢNG TÍM CỦA PRETORIA

Sau 3 năm chờ đợi, ca sĩ Đoan Trường, tên thật là Đoàn Phước Trường, đã thực hiện chuyến du lịch tới Nam Phi, đánh dấu quốc gia thứ 75 anh đặt chân đến. Với người yêu thích khám phá và thường xuyên chia sẻ các hành trình du lịch như anh, sức hút của điểm đến này nằm ở cảnh quan đa dạng và cơ hội quan sát động vật hoang dã trong môi trường tự nhiên.

Đoan Trường chọn tới Nam Phi vào tháng 10, khi quốc gia ở Nam bán cầu đang trong mùa xuân. Đây cũng là thời điểm Thủ đô hành chính Pretoria thu hút du khách bởi những hàng cây jacaranda, thường được người Việt gọi là phượng tím.

Để đến đúng mùa hoa, anh phải thu xếp lịch khởi hành, dành gần 3 tuần làm thị thực và trải qua hành trình bay nối chuyến khoảng 16 giờ ở chiều đi, 20 giờ ở chiều về. Sau những lần chờ đợi, Pretoria đón anh bằng những vòm hoa tím trải dài theo phố. Giữa hành trình nhiều hoạt động, thành phố mùa hoa là nơi anh mong được thong thả ngắm nhìn, lưu lại những khung hình đã ấp ủ từ trước chuyến đi.

Jacaranda thường nở trong khoảng cuối tháng 9 đến tháng 11, thời điểm rộ hoa thường chỉ diễn ra trong 2 tuần và sẽ thay đổi theo thời tiết từng năm. Khi hoa bung nở, sắc tím nối liền những tán cây, rồi theo cánh hoa rơi xuống vỉa hè, đem lại cho phố phường vẻ dịu dàng của mùa xuân.

Tháng 10, Nam Phi vào mùa đẹp nhất vì có cả một thành phố phượng tím rực rỡ

Bên cạnh mùa hoa, Nam Phi còn có diện mạo văn hóa đa dạng, được biết đến với tên gọi “Quốc gia cầu vồng”, hiện rõ trên lá cờ 6 màu tượng trưng cho xã hội đa văn hóa, đa sắc tộc. Đất nước hiện công nhận 12 ngôn ngữ chính thức, trong đó có ngôn ngữ ký hiệu Nam Phi được bổ sung năm 2023. Tuy nhiên, trong chuyến đi này, thời gian của Đoan Trường chủ yếu dành cho thiên nhiên và các điểm tham quan; anh chưa có nhiều dịp dừng lại trò chuyện, tìm hiểu nhịp sống của người dân địa phương.

“Hành trình 8 ngày mùa xuân Nam bán cầu thật sự đáng giá đến từng phút giây, khi thiên nhiên không ngừng mở ra trước mắt những điều kỳ thú đến bất ngờ. Với tôi, đây thực sự là một hành trình trọn vẹn lên núi, xuống biển, vào rừng”, nam blogger chia sẻ

ĐÓN GIÓ CAPE TOWN, TÌM DẤU THÚ HOANG

Rời những tuyến phố phượng tím ở Pretoria, Đoan Trường đến Cape Town, nơi núi và biển cùng hiện diện trong tầm mắt. Núi Bàn với phần đỉnh bằng phẳng, trải rộng là điểm dừng chân để anh ngắm thành phố từ trên cao. Dưới chân núi, những dãy nhà nối nhau về phía bờ biển, mở ra khung cảnh khoáng đạt của thành phố ven Đại Tây Dương.

Vẻ đẹp của nơi này còn nằm ở thế giới thực vật được gìn giữ giữa không gian núi biển. Vườn quốc gia Núi Bàn thuộc quần thể di sản thế giới Các khu bảo tồn vùng thực vật Cape, nổi bật bởi sự đa dạng và tính đặc hữu của hệ thực vật. Bởi vậy, chuyến lên núi đưa du khách đến gần một phần thiên nhiên đặc trưng của miền tây nam Nam Phi.

Nam blogger tận mắt chiêm ngưỡng chim cánh cụt và hải cẩu ngoài tự nhiên, hít thở mùi biển tại mũi Hảo Vọng cực nam châu Phi

Hành trình khám phá tiếp tục trên những chuyến thuyền ra đảo ngắm hải cẩu, những điểm dừng quan sát chim cánh cụt ngoài tự nhiên. Với nam ca sĩ, việc được tận mắt nhìn thấy các loài vật trong môi trường sống của chúng là một trong những trải nghiệm anh mong đợi khi đến Nam Phi.

Ở mũi Hảo Vọng, điều níu chân du khách là cảnh sóng vỗ vào những triền đá, gió biển và khoảng nước mênh mông phía trước. Đoan Trường cũng lưu lại hình ảnh bên tấm biển địa danh, đánh dấu lần đặt chân tới nơi anh từng biết qua những câu chuyện về châu Phi.

Sau những ngày đón gió biển, chuyến đi đưa Đoan Trường vào các khu bảo tồn, tham gia safari để quan sát động vật hoang dã. Những chuyến xem thú ban ngày và ban đêm mang theo sự chờ đợi: mỗi lần bắt gặp một loài vật đều phụ thuộc vào tập tính và sự di chuyển của chúng, không theo một lịch hẹn sẵn.

Trong hành trình ấy, anh tìm dấu các loài thuộc nhóm “Big Five”, thường được gọi là “ngũ đại thú”, gồm sư tử, báo hoa mai, voi châu Phi, tê giác và trâu rừng châu Phi. Cơ hội nhìn thấy chúng giữa không gian tự nhiên là điều khiến anh háo hức.

Lịch trình còn có một trải nghiệm lần đầu với Đoan Trường: cưỡi đà điểu tại điểm tham quan. Cùng những chuyến ra biển và vào khu bảo tồn, hoạt động này góp thêm một kỷ niệm vào hành trình mà anh gọi là “lên núi, xuống biển, vào rừng”.

Ẩm thực Nam Phi là sự kết hợp đa dạng giữa ẩm thực bản địa theo phong cách châu Âu (Hà Lan, Anh, Pháp) và châu Á (Ấn Độ, Malaysia)

Sau những giờ lên núi, ra biển, Đoan Trường có thêm niềm vui khám phá ẩm thực Nam Phi. Tôm hùm, cá tuyết mang hương vị biển, món thịt đà điểu xiên nướng cùng cà chua, hành củ đem lại sự mới lạ. Ẩm thực Nam Phi cũng kể câu chuyện gặp gỡ của nhiều nền văn hóa. Truyền thống nấu ăn bản địa hòa cùng ảnh hưởng châu Âu và những cộng đồng gốc Á, tạo nên cách kết hợp gia vị phong phú. Vị mặn, ngọt cùng hương gia vị hiện diện trong một món ăn, gợi thêm một nét riêng của đất nước thường được gọi là “Quốc gia cầu vồng”. Những bữa ăn đậm gia vị khiến ký ức về Nam Phi có thêm hương vị, bên cạnh những khung hình thiên nhiên anh lưu lại suốt chuyến đi.

Nơi đây đa dạng các mặt hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ nhiều họa tiết, các loại mặt nạ, tượng gỗ hay cây kèn nổi tiếng Vuvuzela.

Tại các quầy hàng thủ công, anh dành thời gian ngắm những họa tiết vẽ trên vỏ trứng đà điểu, những đường chạm khắc trên tượng gỗ và mặt nạ. Giữa các món đồ lưu niệm, hình ảnh vùng đất vừa đi qua hiện lên qua chất liệu và bàn tay người thợ, gợi cho du khách mong muốn mang một chút sắc màu Nam Phi về nhà.