Thêm yêu quê hương qua 'Tiết học biên cương' tại Thanh Hóa

Thiếu tá Nguyễn Chí Tôn, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn giới thiệu cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Mường Lát - điểm trường Tén Tằn những kiến thức cơ bản về biên giới quốc gia, hệ thống đường biên, mốc quốc giới cũng như ý nghĩa của cột mốc trong xác định chủ quyền lãnh thổ.

Tiết học ngoại khóa có sự tham dự của lãnh đạo Cục Chính trị (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, đại diện Trạm Công an Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào), chính quyền địa phương cùng các em học sinh tiêu biểu Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Lát (điểm trường Tén Tằn).

Thiếu tá Nguyễn Chí Tôn, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn đã trực tiếp giới thiệu cho các em học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Lát - điểm trường Tén Tằn những kiến thức cơ bản về biên giới quốc gia, hệ thống đường biên, mốc quốc giới cũng như ý nghĩa của cột mốc trong xác định chủ quyền lãnh thổ.

Theo đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn được giao quản lý, bảo vệ 23,292km đường biên giới với 9 cột mốc quốc giới, từ mốc 274 đến mốc 282. Trong đó, có một mốc đại là cột mốc 281. Đây là cột mốc đầu tiên được xây dựng trên đường biên giới Việt Nam - Lào đoạn qua 2 tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn. Cột mốc quốc giới 281 được xây dựng bằng đá hoa cương nguyên khối, thay thế mốc cũ; cột mốc được đặt tại vị trí ngay giao điểm giữa đường giao thông và đường biên giới.

“Tiết học biên cương” giúp học sinh hiểu hơn về biên giới quê hương và nâng cao ý thức trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tại tiết học, các em học sinh được tuyên truyền về những hành vi bị nghiêm cấm tại khu vực biên giới; được hướng dẫn cách xử lý khi phát hiện cột mốc bị xâm hại để kịp thời báo cho Bộ đội Biên phòng hoặc chính quyền địa phương.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn đã thực hành nội dung tuần tra, kiểm tra mốc quốc giới 281, giúp các em hình dung rõ hơn nhiệm vụ thường xuyên của những người lính nơi biên cương. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ, các em học sinh được trực tiếp tham gia vệ sinh, lau chùi mốc quốc giới 281.

Em Vi Văn Lô, học sinh lớp 5B1, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Lát - điểm trường Tén Tằn chia sẻ: "Tiết học biên cương” đã trang bị em và các bạn thêm nhiều kiến thức để trở thành những công dân tốt, giúp ích cho việc bảo vệ và xây dựng quê hương và chủ quyền quốc gia…”

Thiếu tá Nguyễn Văn Thuấn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn cho biết, xuất phát từ mục tiêu xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn thường xuyên phối hợp các trường học trên địa bàn triển khai hoạt động ngoại khóa “Tiết học biên cương” nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, chủ động phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh…

Qua đó, giúp các em hiểu hơn về biên giới quê hương, bồi đắp tình yêu đất nước và nâng cao ý thức trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.