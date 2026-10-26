Thêm yêu biển đảo quê hương từ mô hình dân vận khéo

Thông qua nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, biển, đảo quê hương đã không còn xa xôi với cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học số 1 Xuân Quang mà đầy ắp niềm tự hào, gửi gắm bao sự nhớ thương. Đây cũng là minh chứng cho thấy hiệu quả từ mô hình dân vận khéo “Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” được nhà trường duy trì thực hiện trong 2 năm qua.

Sáng thứ Hai, sân trường phân hiệu Tân Quang, Trường Tiểu học số 1 Xuân Quang rộn ràng tiếng hát, tiếng vỗ tay và tiếng reo hò cổ vũ. Gần 200 học sinh hào hứng tham gia các hoạt động hướng về biển, đảo quê hương. Những tiết mục văn nghệ giàu cảm xúc, khẩu hiệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” vang lên đầy tự hào, cùng không khí sôi nổi của cuộc thi “Rung chuông vàng” khiến buổi sinh hoạt đầu tuần trở nên đặc biệt. Những thanh âm trong trẻo, rộn rã như thế này đã trở nên quen thuộc với học sinh của trường suốt thời gian qua.

Qua các hoạt động, em hiểu hơn về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, em thêm yêu các chú bộ đội đang canh giữ biển, đảo Tổ quốc Em Vàng Tiểu Vy - học sinh lớp 4B1

Mô hình dân vận khéo “Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” được đăng ký xây dựng từ năm 2024, thời điểm đó, mô hình do Trường Tiểu học số 3 Xuân Quang triển khai. Hiện nay, thực hiện chủ trương sáp nhập các đơn vị trường học, Trường Tiểu học số 3 Xuân Quang trở thành phân hiệu của Trường Tiểu học số 1 Xuân Quang, mô hình vẫn tiếp tục được duy trì, hoàn thiện và phát huy hiệu quả trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Mô hình được triển khai thông qua nhiều hoạt động. Nổi bật là biểu tượng quần đảo Trường Sa được đặt trong khuôn viên trường. Để hiện thực hóa ý tưởng, cán bộ, giáo viên đã nghiên cứu tài liệu, lựa chọn nội dung và hình thức thể hiện phù hợp, đồng thời huy động sự tham gia của đông đảo học sinh và phụ huynh.

Dưới lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, biểu tượng trở thành điểm nhấn nổi bật trong khuôn viên trường. Công trình không chỉ tạo cảnh quan giáo dục trực quan mà còn là địa điểm quen thuộc để tổ chức các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo. Từ không gian ấy, những kiến thức tưởng chừng khô khan được truyền tải bằng hình ảnh cụ thể, giúp học sinh dễ quan sát, ghi nhớ và thêm yêu biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bên cạnh việc xây dựng biểu tượng tượng trưng, Trường Tiểu học số 1 Xuân Quang còn triển khai các hoạt động khác trong mô hình dân vận khéo, như sinh hoạt chuyên đề về biển, đảo Việt Nam trong chi bộ nhà trường và các buổi sinh hoạt dưới cờ; lồng ghép nội dung giáo dục chủ quyền biển, đảo trong các môn học phù hợp; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; phát động phong trào viết thư, vẽ tranh hướng về biển, đảo quê hương; tuyên truyền qua pano, bảng tin, website, fanpage của trường…

Lồng ghép nội dung giáo dục chủ quyền biển, đảo trong các môn học phù hợp.

Cô Trương Thị Hồng Vân - giáo viên chủ nhiệm lớp 3B1 chia sẻ: “Để các em thêm hiểu, thêm yêu biển, đảo quê hương, chúng tôi lồng ghép kiến thức vào các tiết học thông qua hình ảnh, video sinh động. Những bài học về biển, đảo luôn mang đến sự thích thú, hứng khởi cho học sinh, qua đó, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước”.

Hằng năm, Trường Tiểu học số 1 Xuân Quang luôn duy trì sôi nổi các hoạt động liên quan đến mô hình dân vận khéo. Không chỉ truyền đạt kiến thức theo cách truyền thống, nhà trường đã tạo điều kiện để học sinh trực tiếp tham gia, trải nghiệm và thể hiện tình cảm qua các hoạt động thực tế.

Cô giáo Nguyễn Thị Diệp Hà - Tổng phụ trách Đội nhà trường cho biết: “Chúng tôi lựa chọn các hoạt động phù hợp với từng lứa tuổi để thu hút học sinh tham gia tìm hiểu, học tập về biển, đảo. Học sinh khối lớp 1, 2 chủ yếu tham gia hoạt động vẽ tranh, viết thơ, bài văn viết về biển, đảo; học sinh khối lớp 3, 4, 5 tham gia lắp ráp mô hình về biển, đảo. Hoạt động chung của toàn trường được duy trì thông qua các cuộc thi “Rung chuông vàng”, đồng diễn, thi văn nghệ về biển, đảo quê hương”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của mô hình này trong thời gian tới để giúp biển, đảo đến gần hơn với học sinh, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Vân - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Xuân Quang

Từ những hoạt động cụ thể, tình yêu biển, đảo đang từng ngày được vun đắp trong mỗi học sinh Trường Tiểu học số 1 Xuân Quang, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.