Phát huy sức mạnh cộng đồng

Năm 2013, cộng đồng dân cư bản Cổ Tràng (nay là bản Rào Tràng, xã Trường Sơn) được Nhà nước giao hơn 200ha rừng tự nhiên để quản lý, bảo vệ. Đây là khu vực còn nhiều loài gỗ quý và động vật hoang dã. Trước nguy cơ rừng bị xâm hại, ông Nguyễn Văn Bền, nguyên trưởng bản, đã vận động thành lập Tổ bảo vệ rừng cộng đồng gồm 9 thành viên.

Ngay sau khi nhận bàn giao rừng, tổ xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tổ chức tuần tra và lập chốt tại những khu vực trọng điểm. Những ngày đầu, công việc không ít khó khăn, ông Bền từng bị các đối tượng phá rừng đe dọa. Nhưng bằng sự kiên trì vận động, thuyết phục, ông từng bước giúp người dân thay đổi nhận thức. Đáng chú ý, một số người từng vi phạm lâm luật sau đó đã tự nguyện tham gia tổ bảo vệ rừng.

Đến nay, Tổ bảo vệ rừng cộng đồng bản Rào Tràng duy trì tuần tra ít nhất 3 buổi/tháng, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở bà con nâng cao ý thức, không để các đối tượng xấu lợi dụng xâm hại rừng. Nhờ đó, diện tích rừng cộng đồng nhiều năm qua không còn xảy ra tình trạng phá rừng làm nương rẫy hay khai thác trái phép.

Người dân bản Trường Lâm phát triển rừng gỗ lớn, nâng cao thu nhập - Ảnh: P.P

Hiệu quả thực tế đã chứng minh, tham gia bảo vệ rừng không chỉ là trách nhiệm mà còn mang lại lợi ích thiết thực. Tổ bảo vệ rừng cộng đồng Rào Tràng mỗi năm có thêm khoảng 1,7 tỉ đồng từ Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và nguồn giảm phát thải (ERPA). Đây là khoản thu nhập quan trọng giúp người dân yên tâm gắn bó với rừng, xem bảo vệ rừng là sinh kế bền vững.

Theo ông Phạm Hồng Khánh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Trường Sơn, lực lượng kiểm lâm thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tuyên truyền pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; đồng thời tổ chức tuần tra cùng các tổ, đội bảo vệ rừng tại thôn, bản nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi xâm hại rừng.

Năm 2026, xã Trường Sơn tiếp tục triển khai giao 630,07ha rừng tự nhiên cho cộng đồng bản Sắt và bản Rào Tràng; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lâm nghiệp tại 10 thôn, bản. Cùng với đó, các đơn vị chủ rừng cũng tăng cường phối hợp trong quản lý, bảo vệ diện tích được giao.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Cầu Cạc (Ban Quản lý rừng phòng hộ Nhật Lệ) cho biết, đơn vị đang quản lý hơn 13.000ha rừng. Do diện tích rộng, địa hình phức tạp, việc phối hợp với chính quyền, kiểm lâm, biên phòng và người dân trong tuần tra, kiểm soát có ý nghĩa quan trọng.

Ý thức bảo vệ rừng còn được thể hiện qua những hành động tự giác của người dân khi phát hiện động vật hoang dã. Mới đây, khi một cá thể khỉ mặt đỏ vào vườn nhà, đuổi bắt đàn gia cầm, ông Lê Công Thành ở bản Xuân Tiến đã chủ động thông báo cho Công an xã Trường Sơn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể khỉ thuộc nhóm IIB, nặng khoảng 30kg. Công an xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Trường Sơn, UBND xã và Ban Quản lý rừng phòng hộ Nhật Lệ hoàn thiện thủ tục cứu hộ, thả khỉ về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ông Võ Xuân Quốc ở thôn Long Xuân cũng tự giác bàn giao một cá thể chim hồng hoàng quý hiếm bay vào vườn nhà. Cá thể chim được chuyển đến Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng để chăm sóc trước khi thả về rừng. Theo thượng tá Hoàng Thanh Bình, Trưởng Công an xã Trường Sơn, đơn vị thường xuyên phối hợp với kiểm lâm tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán trái phép động vật hoang dã.

Gắn trách nhiệm giữ rừng với sinh kế

Để người dân yên tâm gắn bó với rừng, xã Trường Sơn và các đơn vị liên quan chú trọng thực hiện chính sách khoán bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng và hỗ trợ các thôn vùng đệm. Với tổng nguồn kinh phí hàng tỉ đồng/năm, những chính sách này góp phần cải thiện đời sống, đồng thời tạo thêm động lực để cộng đồng chủ động gìn giữ tài nguyên thiên nhiên.

Cùng với bảo vệ rừng tự nhiên, địa phương khuyến khích phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững. Năm 2026, xã đã đăng ký kế hoạch trồng rừng gỗ lớn với tổng diện tích 235ha, phê duyệt hỗ trợ trồng 50ha và tiếp tục rà soát các diện tích đăng ký. Địa phương cũng xúc tiến liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ gỗ rừng trồng đạt chứng chỉ FSC, từng bước nâng cao giá trị kinh tế lâm nghiệp.

Với diện tích rừng lớn, địa hình chia cắt và nhiều khu vực khó tiếp cận, công tác quản lý, bảo vệ rừng ở Trường Sơn vẫn còn không ít thách thức. Tuy nhiên, từ những chuyến tuần tra của các tổ bảo vệ rừng cộng đồng đến sự phối hợp của các lực lượng chức năng và những hành động tự giác của người dân, trách nhiệm giữ rừng đang dần trở thành ý thức chung. Đó cũng là nền tảng để Trường Sơn bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phát triển sinh kế và gìn giữ màu xanh đại ngàn lâu dài.