Những người nghèo hưởng lợi

Gia đình ông Danh Bết ở ấp 10, xã Lương Tâm, TP Cần Thơ, đã thoát nghèo hơn một năm. Ông nhớ khoản vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp gia đình mua được hai con trâu. Huyện hỗ trợ thêm ba con bò theo mô hình sinh kế. Đàn trâu bò ấy là vốn liếng để cả nhà tiếp tục làm ăn.

Chính quyền địa phương đã hướng dẫn gia đình ông vay theo chương trình dành cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số. “Từ nguồn vốn vay, gia đình tôi mua được 2 con trâu”, ông Bết kể.

Cũng nhờ vốn vay ưu đãi, ông Hồ Văn Chiến ở thôn Tân Kim, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị có tiền lo hai việc cùng lúc: dựng lại nhà và đổi cách làm ăn. Khi căn nhà cũ xuống cấp, ông vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, thời hạn 15 năm, lãi suất 3%/năm. Góp thêm tiền dành dụm, gia đình ông xây được căn nhà mới.

Trước đó, ông Chiến từng vay vốn trồng chuối để bán, nhưng việc làm ăn không hiệu quả trong thời gian dịch Covid-19. Với khoản vay 100 triệu đồng hỗ trợ chuyển đổi nghề, ông chuyển sang trồng hai héc-ta tràm và mua trâu, bò giống về nuôi.

Những khoản vay như của ông Bết và ông Chiến và hàng trăm ngàn gia đình đồng bào dân tộc thiểu số từ các chương trình cho vay của Nhà nước đã giúp họ thoát nghèo và có cuộc sống no đủ hơn.

Vay vốn chủ yếu để làm ăn

Các gia đình dân tộc thiểu số có nhu cầu rất lớn trong tiếp cận tín dụng để làm ăn và thoát nghèo.

Theo cuộc Điều tra 53 dân tộc thiểu số của UNDP cho biết, cứ năm hộ dân tộc thiểu số thì có một hộ cho biết cần vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Cụ thể, có hơn 20% số hộ được hỏi mong muốn vay vốn với số tiền mong muốn bình quân 53,4 triệu đồng. Trong số các hộ có nhu cầu vay, 84,1% muốn dùng vốn để mở rộng sản xuất.

Báo cáo của Cục Thống kê cho biết thêm, nhu cầu vay trong năm 2025 cao hơn rõ rệt ở những hộ đã tiếp cận vốn. Khảo sát của Cục Thống kê ghi nhận 22% hộ dân tộc thiểu số đã vay ưu đãi trong năm 2023 và sáu tháng đầu năm 2024. Trong nhóm này, gần 30% cho biết cần vay trong năm 2025.

Nhu cầu vay vốn ưu đãi của hộ dân tộc thiểu số vẫn đáng kể. Những con số này cho thấy vốn ưu đãi là nguồn lực mà nhiều gia đình vẫn cần để duy trì và mở rộng việc làm ăn.

Gần 60 nghìn hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn

Ông Bết và ông Chiến chỉ là hai trong 58.000 khác hàng là hộ gia đình các đồng bào dân tộc thiểu số hưởng lợi từ chương trình tín dụng của Nhà nước nhằm hỗ trợ họ.

Nghị định 28/2022/NĐ-CP là một kênh tín dụng riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2021–2025. Đến cuối năm 2025, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân khoảng 2.900 tỷ đồng cho hơn 58.000 khách hàng theo nghị định này, theo Ngân hàng Nhà nước.

Trong đó, cho vay hỗ trợ nhà ở đạt trên 1.700 tỷ đồng, chuyển đổi nghề đạt gần 1.060 tỷ đồng. Hai mục đích này chiếm khoảng 95% tổng doanh số giải ngân.

Phần còn lại gồm gần 120 tỷ đồng cho đất sản xuất, khoảng 31 tỷ đồng cho đất ở và hơn 5 tỷ đồng cho phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.

Theo Nghị định 28, hộ nghèo, hộ cận nghèo, doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị có thể vay nếu đủ điều kiện. Riêng doanh nghiệp và hợp tác xã được vay tối đa 2 tỷ đồng, trong thời hạn tối đa 5 năm.

Nghị định 28 đã giúp hàng chục nghìn khách hàng tiếp cận vốn ưu đãi, nhất là để làm nhà và chuyển đổi nghề, nhưng nhiều hộ dân tộc thiểu số vẫn cần vốn để có đất ở, đất sản xuất và mở rộng việc làm ăn, đó là lý do cần Nghị định 416 để nâng mức vay và mở rộng đối tượng thụ hưởng.

Vốn làm nhà, vốn làm ăn đều tăng

Trước tình thế đó, mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 416 với nhiều ưu đãi và mở rộng hơn cho các gia đình dân tộc thiểu số. Nghị định 416, có hiệu lực từ ngày 19/11/2026, thay cho Nghị định 28.

Nhiều hộ dân tộc thiểu số vẫn cần vốn để có đất ở, đất sản xuất và mở rộng việc làm ăn, đó là lý do cần Nghị định 416 để nâng mức vay và mở rộng đối tượng thụ hưởng. Ảnh: VietNamNet

Hộ đủ điều kiện có thể vay tới 100 triệu đồng để có đất ở và thêm 100 triệu đồng để xây hoặc sửa nhà. Khoản vay làm ăn có hạn mức 200 triệu đồng mỗi hộ.

Với doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mức vay có thể tới 10 tỷ đồng. Đó là những thay đổi đáng kể.

Khi căn nhà xuống cấp, ông Hồ Văn Chiến vay 40 triệu đồng rồi góp thêm tiền dành dụm để xây nhà mới. Bốn mươi triệu đồng cũng là mức vay tối đa để làm nhà theo Nghị định 28. Nay mức ấy tăng lên 100 triệu đồng.

Khoản vay để có đất ở cũng tăng gấp đôi, từ 50 lên 100 triệu đồng. Một gia đình vừa thiếu đất ở vừa cần dựng nhà có thể vay cho cả hai việc nếu đủ điều kiện, với lãi suất 3%/năm và thời hạn tối đa 15 năm.

Hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp không có đất sản xuất hoặc thiếu từ một nửa diện tích trở lên theo quy định của địa phương cũng có thêm lựa chọn. Nếu muốn tiếp tục làm nghề cũ, họ có thể vay để tạo quỹ đất, với mức trần tăng từ 77,5 lên 200 triệu đồng.

Nếu muốn đổi nghề như ông Chiến từng chuyển từ trồng chuối sang trồng tràm và chăn nuôi, họ có thể chọn vay để học nghề hoặc chuyển đổi nghề. Riêng khoản vay chuyển đổi nghề có hạn mức 200 triệu đồng.

Lãi suất của nhóm này bằng một nửa lãi suất cho vay hộ nghèo. Những hộ còn nợ tiền vay đất ở, nhà ở, đất sản xuất hoặc chuyển đổi nghề theo Nghị định 28 vẫn có thể được xem xét vay thêm trong hạn mức mới nếu đủ điều kiện.

Với những hộ như gia đình ông Danh Bết, cần tiền mua trâu để làm ăn, Nghị định 416 có khoản vay riêng cho sản xuất, kinh doanh. Hộ có phương án sử dụng vốn và đáp ứng các điều kiện vay có thể vay đến 10 năm, hưởng lãi suất cho vay hộ nghèo và không phải có tài sản bảo đảm.

Ở quy mô lớn hơn, nghị định ưu tiên thứ tự vay cho doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp có hợp đồng liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản.

Với ông Bết, vốn vay là tiền mua hai con trâu. Với ông Chiến, đó là tiền góp vào căn nhà mới và tiền để bắt đầu một nghề khác sau vụ chuối làm ăn không hiệu quả. Tăng hạn mức cho từng việc như vậy là bước tiến của Nghị định 416.

Với những gia đình đang tìm đường thoát nghèo, khoản vay có ý nghĩa nhất khi họ nhận được tiền đúng lúc, đủ để làm việc đã tính và có thể trả dần bằng thu nhập của mình. Đó chính là chính sách ưu việt của Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.