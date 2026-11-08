Thêm ứng viên thay Carrick tại MU

Sebastian Hoeness nằm trong tầm ngắm của MU. Ảnh: Reuters.

Động thái kể trên diễn ra trong bối cảnh nhà cầm quân 45 tuổi đang phải đối diện với làn sóng áp lực ngày một gia tăng tại sân Old Trafford sau chuỗi kết quả không như kỳ vọng.

Theo The Independent, chiến lược gia người Đức, Sebastian Hoeness nhận được sự đánh giá cao từ giới thượng tầng "Quỷ đỏ" nhờ dấu ấn chiến thuật vượt trội. Kể từ khi tiếp quản băng ghế huấn luyện, Hoeness tạo nên cuộc biến chuyển ngoạn mục cho Stuttgart.

Ông đưa câu lạc bộ từ bờ vực xuống hạng vươn thẳng lên nhóm giành vé dự Champions League, đồng thời thiết lập vị thế vững chắc trong nhóm dẫn đầu Bundesliga. Năng lực cầm quân của vị chiến lược gia người Đức cũng từng thu hút sự quan tâm từ Real Madrid và Liverpool.

Tuy nhiên, việc tiếp cận Hoeness được dự báo sẽ vấp phải rào cản tài chính không nhỏ. Nhà cầm quân 44 tuổi hiện vẫn còn ràng buộc hợp đồng với Stuttgart tới năm 2028. Do đó, ban lãnh đạo MU bắt buộc phải chấp nhận đàm phán một khoản phí đền bù hợp đồng khổng lồ nếu muốn thuyết phục đại diện Bundesliga nhả người.

Đáng chú ý, Hoeness không phải là cái tên duy nhất được đưa vào tầm ngắm. Danh sách theo dõi của đội chủ sân Old Trafford còn có sự góp mặt của hàng loạt chiến lược gia tên tuổi như Julian Nagelsmann, Didier Deschamps, Eddie Howe, Fabian Hurzeler và Antonio Conte.

Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" hiện vẫn tích cực sàng lọc mọi phương án khả dĩ trong lúc tương lai của Carrick ngày càng bấp bênh. Nhiều khả năng quyết định sẽ được đưa ra ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 11.

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