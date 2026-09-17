Thêm trường ở Hà Nội cho nghỉ, chuyển học online vì mưa lớn

Một học sinh ở Hà Nội phải kéo cao quần, lội nước về nhà sau giờ học sáng 17/9. Ảnh: Đinh Hà.

Mưa lớn ở Hà Nội kéo dài từ đêm 16/9, lượng mưa phổ biến từ 80 đến 160 mm, một số nơi xấp xỉ 200 mm. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở khu vực nội thành ngập úng, giao thông ùn tắc cục bộ, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Đến trưa 17/9, mưa vẫn nặng hạt trong khi nhiều khu vực ngập sâu. Các trường học tiếp tục ra thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ hoặc chuyển học trực tuyến.

Trường học phát thông báo

Trưa 17/9, trường Đại học Thương mại phát đi thông báo toàn bộ thời khóa biểu các lớp đại học chính quy, vừa học vừa làm, liên kết quốc tế sẽ chuyển sang học trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams. Thời gian từ ca học thứ 3, ngày 17/9 đến hết ngày 18/9.

Bên cạnh đó, trường cũng yêu cầu các bộ môn, trung tâm thông báo kế hoạch học online cho giảng viên và nhắc giảng viên linh hoạt, không điểm danh ca 3 thứ 5 đối với sinh viên học ca sáng tại trường phải di chuyển về nhà học online.

Tương tự, trường Đại học Giao thông Vận tải cũng thông báo tất cả lớp học buổi chiều, tối 17/9 và các ca học trong ngày 18/9 tại cơ sở Hà Nội sẽ chuyển sang hình thức trực tuyến.

Thời gian và nội dung học tập được giữ nguyên, giảng viên không tự ý đổi giờ, ghép lớp, cho lớp nghỉ hoặc cắt giảm nội dung.

Các học phần thực hành, thí nghiệm, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc các nội dung không thể tổ chức trực tuyến, đơn vị quản lý đào tạo sẽ phối hợp với các khoa, bộ môn bố trí học bù vào thời điểm phù hợp và có thông báo cụ thể.

Trong khi đó, Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo cho sinh viên học online từ chiều 17/9 đến hết ngày 19/9. Với những sinh viên đang ở trường, nếu do mưa ngập không về được, sinh viên có thể lên thư viện hoặc ngồi tại các phòng học để nghỉ ngơi và học online buổi chiều.

Trường Đại học Luật Hà Nội, trường Đại học Thủy lợi, Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng thông báo toàn bộ sinh viên tại trụ sở tại Hà Nội sẽ chuyển sang học trực tuyến chiều 17/9.

Ở bậc phổ thông, trường THPT Trương Định (Hà Nội) chuyển toàn bộ các lớp học chiều 17/9 (bao gồm cả các ca học chính khóa và trái ca) sang hình thức học trực tuyến.

Các thầy, cô giám thị được yêu cầu thông báo ngay cho học sinh đang ở trường chủ động ra về để chuẩn bị học online tại nhà, đồng thời nhắc nhở các em chú ý quan sát và đảm bảo an toàn tuyệt đối khi di chuyển qua các điểm ngập nước.

Trường Marie Curie tiếp tục cho khối THPT ở cả ba cơ sở học trực tuyến chiều 17/9.

Không để học sinh tự ý di chuyển qua khu vực ngập sâu

Trưa 17/9, Sở GD&ĐT đã có văn bản gửi các phường, xã và trường học trực thuộc, đề nghị chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất.

Với bão, mưa lớn và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, các trường được yêu cầu thường xuyên cập nhật dự báo, theo dõi diễn biến bão, dông, lốc, sét, ngập úng; duy trì đầu mối thông tin và chế độ trực để sẵn sàng xử lý tình huống.

Nhà trường phải rà soát mái, tường, cổng, biển bảng, cửa kính, hệ thống điện, thoát nước và những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở. Đặc biệt, hệ thống cây xanh, cành cây có nguy cơ gãy, đổ phải được kiểm tra. Những nguy cơ chưa thể xử lý ngay phải được khoanh vùng, cảnh báo và phối hợp cơ quan chuyên môn để xử lý.

Căn cứ diễn biến thời tiết và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, các trường chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục. Hoạt động ngoài trời, tập thể không được tổ chức tại khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, cây đổ hoặc mất an toàn.

Sở cũng yêu cầu trường thiết lập kênh thông tin xuyên suốt với cha mẹ học sinh để phối hợp quản lý, đón trả trẻ an toàn; không để học sinh tự ý di chuyển qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc nơi đã được cảnh báo nguy hiểm.

Đối với trường có học sinh bán trú, nhà trường phải chuẩn bị phương án chăm sóc, nơi nghỉ, nước uống, lương thực, thực phẩm và các điều kiện thiết yếu trong trường hợp học sinh phải lưu trú tại trường do thời tiết nguy hiểm. Việc bàn giao, di chuyển học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường.