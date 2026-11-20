Tại vụ án xảy ra Bệnh viện Phổi Hà Nội và một số địa phương, Viện Kiểm sát nhân dân TP Bắc Ninh đã ban hành cáo trạng truy tố 47 bị can. Trong đó, Hoàng Văn Huấn (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội) bị truy tố 2 tội danh là “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”.

Liên quan, 37 bị can bị truy tố về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, do có hành vi sử dụng bệnh án giả để được tạm hoãn thi hành án. Trong số này, Nguyễn Hữu Dương là một trong những cái tên rất đáng chú ý vì đã sử dụng thuật “ve sầu thoát xác” để hoãn thi hành án phạt tù.

Bệnh viện Phổi Hà Nội, nơi xảy ra vụ án làm giả bệnh án để hoãn thi hành án phạt tù.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 27-9-2010, Nguyễn Hữu Dương bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử phúc thẩm và tuyên phạt 3 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Ngày 10-1-2011, Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng (cũ), Hà Nội ra quyết định thi hành án phạt tù đối với bị án này.

Tuy nhiên, do chưa muốn chấp hành án nên từ năm 2011 đến năm 2024, Dương thông qua các mối quan hệ đã nhiều lần thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại các quận Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Tây Hồ và Hoàng Mai (cũ), Hà Nội. Trong khoảng thời gian này, bị can nhiều lần được tòa án ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù với những lý do khác nhau.

Trong số các quyết định được tạm hoãn chấp hành án phạt tù, Dương nhiều lần sử dụng lý do đang điều trị bệnh lao phổi. Đến tháng 6-2024, do vẫn chưa muốn đi chấp hành án, bị can tiếp tục tìm cách xin hoãn thông qua các mối quan hệ quen biết.

Bị can sau đó liên hệ với Phạm Khắc Hà (cựu cán bộ cơ quan hỗ trợ thi hành án hình sự). Sau khi trao đổi, Hà đồng ý và giới thiệu Dương gặp Đỗ Văn Tuấn (đồng nghiệp với Hà) để nhờ thực hiện các thủ tục xin hoãn chấp hành án.

Theo cáo trạng, Tuấn cho Dương biết nếu muốn tiếp tục được hoãn chấp hành án thì phải có hồ sơ bệnh án thể hiện mắc bệnh lao phổi nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Dương đồng ý và nhờ Tuấn giúp làm hồ sơ bệnh án lao phổi giả.

Sau khi nhận lời, Tuấn hướng dẫn Dương đến Bệnh viện Phổi Hà Nội để làm các thủ tục lập hồ sơ bệnh án, đồng thời thông báo sẽ có một người đón tại cổng bệnh viện. Theo hướng dẫn của Tuấn, Dương đến điểm hẹn và được Lã Đức Mạnh (điều dưỡng Bệnh viện Phổi Hà Nội) đưa đi làm các thủ tục lập hồ sơ bệnh án lao phổi giả.

Sau khi hồ sơ được lập, Dương đưa cho Tuấn 30 triệu đồng và nhận bản sao bệnh án thể hiện bản thân mắc bệnh lao phổi. Bị can Dương sau đó sử dụng tài liệu giả và làm đơn đề nghị hoãn chấp hành hình phạt tù với lý do mắc bệnh lao phổi nặng.

Hồ sơ sau đó được gửi đến Tòa án nhân quận Hoàng Mai đề nghị xem xét. Tuy nhiên, ngày 4-11-2024, Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai có văn bản không chấp nhận đơn xin hoãn thi hành án của Dương, dù nộp kèm hồ sơ bệnh án thể hiện đang mắc lao phổi nặng, kháng thuốc và phải điều trị.

Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Hữu Dương đã một lần sử dụng tài liệu bệnh án lao phổi giả của Bệnh viện Phổi Hà Nội để đề nghị tòa án cho hoãn chấp hành hình phạt tù. Trong vụ án này, Dương bị truy tố về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” cùng với 36 bị can khác.

Đối với Đỗ Văn Tuấn, cơ quan công tố xác định, bị can tham gia môi giới làm bệnh án giả cho 9 người và nhận tổng cộng hơn 1,4 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân 740 triệu đồng. Tuấn vì thế bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”.

Giữ vai trò lớn nhất trong vụ án, Hoàng Văn Huấn (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nộị) bị truy tố về 2 tội danh. Bị can này cùng 3 nhân viên dưới quyền bị xác định đã lập 164 hồ sơ bệnh án giả cho 114 người để sử dụng làm căn cứ xin hoãn chấp hành án phạt tù hoặc giảm nhẹ hình phạt.