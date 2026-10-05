Thêm trường đại học gia nhập nhóm 'doanh thu nghìn tỷ'

Sinh viên trường Đại học Ngoại thương trong lễ tốt nghiệp năm 2026. Ảnh: FTU Corner.

Cụ thể, năm 2025, tổng thu hoạt động của trường Đại học Ngoại thương là 1.029 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với năm trước đó (hơn 957 tỷ đồng).

Trong đó, nguồn thu lớn nhất đến từ hoạt động giáo dục và đào tạo, 100% là học phí, lệ phí người học, lên tới hơn 863,4 tỷ đồng. Nguồn thu từ khoa học và công nghệ là 55,7 tỷ, tăng hơn 19% so với năm 2024. Trong khi đó, thu nhập ròng lại giảm gần 26%, từ 135 tỷ đồng xuống còn 100,2 tỷ đồng.

Ngoài các nguồn thu trên, Ngoại thương vẫn nhận hỗ trợ chi thường xuyên từ Nhà nước khoảng 10,1 tỷ đồng.

Không chỉ tăng doanh thu, năm 2025, tổng chi hoạt động của trường Đại học Ngoại thương cũng tăng nhẹ, từ 798 tỷ đồng năm trước lên 801 tỷ đồng.

Trong đó, khoản chi lớn nhất là lương, thu nhập với 348 tỷ đồng; gồm 232 tỷ đồng dành cho giảng viên và 116 tỷ đồng cho cán bộ khác. Theo thống kê, trường có 582 giảng viên toàn thời gian. Số cán bộ quản lý và nhân viên khối hành chính và hỗ trợ là 328 người.

Bên cạnh đó, tổng chi cho cơ sở vật chất và dịch vụ là gần 160 tỷ đồng, bao gồm chi cho đào tạo (53,1 tỷ), chi cho nghiên cứu (26,5 tỷ), chi cho phát triển đội ngũ (3,4 tỷ), chi phí chung và chi khác (76,6 tỷ).

Ngoài ra, Ngoại thương dành hơn 170 tỷ đồng chi hỗ trợ người học, tăng gần 30 tỷ đồng so với năm trước. Trong đó, chi học bổng và hỗ trợ học tập gần 60 tỷ đồng, chi hoạt động nghiên cứu 34,3 tỷ đồng, chi hoạt động khác 85,4 tỷ đồng.

Về chất lượng đào tạo, báo cáo của nhà trường chỉ ra tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn tăng từ 91,7% lên 93%. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn lên tới 98%. Một số ngành có tỷ lệ sinh có việc làm lên tới 100% như Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản trị khách sạn...

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, năm 2025, Ngoại thương có 11 đề tài cấp quốc gia, 29 đề tài cấp tỉnh, 71 đề tài cấp cơ sở, 20 chương trình nghiên cứu, 14 đề tài hợp tác doanh nghiệp và 4 đề tài hợp tác quốc tế. Tổng số công bố WoS, Scopus tất cả lĩnh vực là 151.

Trường Đại học Ngoại thương thành lập năm 1960, là một trong những trường đại học công lập hàng đầu tại Việt Nam, chuyên đào tạo về kinh tế, kinh doanh quốc tế và các lĩnh vực liên quan. Trường hiện có trụ sở chính tại Hà Nội, hai cơ sở tại TP.HCM và Quảng Ninh, đào tạo đa dạng ngành, chương trình, bậc học từ cử nhân đến tiến sĩ.

Trường đặt mục tiêu thuộc nhóm 300 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030. Cùng với đó, trường hướng đến trở thành trung tâm nghiên cứu, chuyển giao tri thức về kinh tế và kinh doanh uy tín ở Việt Nam và khu vực châu Á; trở thành điển hình cả nước về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.