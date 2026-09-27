Thêm tiện ích số, nâng trải nghiệm du lịch Sa Pa

Là một trong những địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh, Sa Pa thường xuyên đón lượng du khách lớn, nhất là vào dịp cuối tuần, lễ, Tết. Khi nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng, bên cạnh chất lượng điểm đến, lưu trú, ăn uống, việc cung cấp thông tin và các tiện ích hỗ trợ trong hành trình cũng trở thành yêu cầu đặt ra đối với đô thị du lịch.

Sa Pa là địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh.

Đáp ứng nhu cầu đó, thời gian qua, phường Sa Pa đã đưa các kiosk số và điểm wifi công cộng miễn phí vào sử dụng tại một số không gian công cộng khu vực trung tâm.

Hiện phường đã lắp đặt 3 kiosk với 4 thiết bị tra cứu thông tin thông minh và 3 điểm wifi công cộng. Hệ thống mạng có khả năng phục vụ khoảng 2.000 kết nối đồng thời.

Tại kiosk, người dùng có thể thao tác trực tiếp trên màn hình cảm ứng để tìm kiếm thông tin về địa phương, điểm đến, bản đồ và các dịch vụ cần thiết. Trong khi đó, wifi công cộng hỗ trợ người dân, du khách kết nối internet trên điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị cá nhân trong quá trình tham quan.

Sa Pa lắp đặt kiosk số và wifi miễn phí tại các khu vực công cộng trên địa bàn phường.

Với du khách, những tiện ích này đáp ứng những nhu cầu thiết yếu trong mỗi chuyến đi. Từ xác định vị trí điểm tham quan, tìm đường, tra cứu dịch vụ đến cập nhật thông tin cần thiết, người sử dụng có thể chủ động hơn thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào việc tự tìm kiếm trên nhiều nguồn khác nhau.

Anh Nguyễn Thế Mạnh, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: Lần đầu tôi đến Sa Pa, có khá nhiều thông tin cần tìm hiểu để sắp xếp chuyến đi. Việc có thể tra cứu ngay tại kiosk, sau đó kết nối wifi để tiếp tục xem thông tin trên điện thoại rất thuận tiện, giúp tôi tiết kiệm thời gian và chủ động hơn trong hành trình.

Theo ông Cao Bá Quý - Chủ tịch UBND phường Sa Pa, việc triển khai kiosk số và wifi công cộng là một trong những nội dung cụ thể hóa chuyển đổi số trên địa bàn. Đối với lĩnh vực du lịch, địa phương xác định các tiện ích phải hướng trực tiếp đến nhu cầu của du khách, cung cấp thông tin thuận tiện, dễ sử dụng và từng bước tích hợp thêm các chức năng phù hợp.

Kiosk số và wifi công cộng hướng tới phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và du khách.

Để phát huy hiệu quả các tiện ích, kiosk và điểm wifi được ưu tiên bố trí tại khu vực đông người dân, du khách, thuận tiện tiếp cận, đồng thời bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn giao thông và phù hợp cảnh quan đô thị.

Cùng với việc đưa thiết bị vào sử dụng, phường Sa Pa chú trọng công tác quản lý, vận hành nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định. Theo đó, nội dung trên kiosk được rà soát, cập nhật; thiết bị, đường truyền được kiểm tra, bảo trì; những vấn đề phát sinh được phối hợp xử lý… Đây là yêu cầu quan trọng để các tiện ích sau đầu tư duy trì hiệu quả, tránh tình trạng thiết bị được lắp đặt nhưng ít được khai thác.

Hệ thống tiện ích mới ở Sa Pa đáp ứng những nhu cầu thiết yếu trong mỗi chuyến đi của du khách.

Ông Cao Bá Quý cho biết: "Thời gian tới, phường Sa Pa sẽ tiếp tục hoàn thiện, mở rộng mạng lưới kiosk số, wifi công cộng; phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cấp phần cứng, phần mềm, từng bước tích hợp thêm các công nghệ, ứng dụng mới để nâng cao khả năng phục vụ người dân và du khách".

Trong năm 2026, phường phấn đấu triển khai 5 điểm kiosk số tích hợp wifi miễn phí tại các không gian công cộng trọng điểm; giai đoạn tiếp theo mở rộng đến khu dân cư và những địa điểm có nhu cầu sử dụng cao, hướng tới 27 kiosk số, điểm tra cứu thông tin trên địa bàn vào năm 2030.

Sa Pa sẽ tiếp tục mở rộng các tiện ích số, nâng chất lượng phục vụ.

Với một đô thị du lịch như Sa Pa, việc đưa kiosk số, wifi công cộng vào các không gian đông người đã góp thêm một lớp dịch vụ cho điểm đến, đồng thời cho thấy chuyển đổi số đang từng bước đi vào đời sống du lịch. Khi hệ thống tiếp tục được hoàn thiện và vận hành hiệu quả, Sa Pa sẽ có thêm điều kiện nâng chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân và du khách.