Thêm tàu chở hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz

Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, miền Bắc Oman ngày 20-6-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Sự cố xảy ra trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược này - nơi vận chuyển khoảng 20% dầu mỏ toàn cầu - tiếp tục trở thành điểm nóng an ninh khi căng thẳng khu vực gia tăng.

Ngay sau vụ việc, một nhóm gồm 8 quốc gia châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó có Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc, ra tuyên bố chung cảnh báo việc cản trở tự do hàng hải tại Hormuz và Bab el-Mandeb là không thể chấp nhận, đồng thời kêu gọi tuân thủ Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS).

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tuyên bố được đưa ra bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ tại New York, nhấn mạnh rủi ro đối với an ninh và ổn định kinh tế toàn cầu nếu các tuyến vận tải bị gián đoạn.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris sẵn sàng tham gia một chiến dịch “phòng thủ” quốc tế nhằm bảo đảm lưu thông hàng hải tại Hormuz, song khẳng định tránh đối đầu trực tiếp với Iran.

Ông cũng cho biết đã thảo luận với Mỹ về các giải pháp nhằm giảm căng thẳng và ổn định giá năng lượng.