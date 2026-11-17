Vụ tai nạn xảy ra khoảng 0 giờ ngày 17.11 trên đường Điện Biên Phủ, phường Bình Dương, TP.HCM. Nam thanh niên điều khiển xe máy va chạm vào phía sau xe ben đầu kéo đang đỗ trên đường và tử vong tại chỗ. Đội CSGT Bình Triệu phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, làm rõ diễn biến vụ việc.

Đây là vụ tai nạn mới nhất liên quan đến phương tiện đang dừng, đỗ tại khu vực Bình Dương cũ trong những ngày gần đây.

Nguồn ảnh: PC08

107 vụ tai nạn liên quan xe dừng, đỗ

Tại họp báo về tình hình kinh tế – xã hội TP.HCM chiều 12.11, Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM, cho biết thành phố ghi nhận 107 vụ tai nạn liên quan đến phương tiện dừng, đỗ, làm 63 người tử vong và 45 người bị thương.

Số liệu thuộc kỳ thống kê từ ngày 15.12.2025 đến hết ngày 10.11.2026, chưa bao gồm vụ tai nạn xảy ra rạng sáng 17.11.

Trong kỳ báo cáo, CSGT thành phố đã xử lý khoảng 186.000 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định. Riêng địa bàn phường Dĩ An có khoảng 7.000 trường hợp, trong đó khoảng 1.050 trường hợp liên quan đến xe container và xe sơ mi rơ-moóc.

Đại diện PC08 lưu ý, phương tiện có kích thước lớn khi đỗ không đúng vị trí có thể che khuất tầm nhìn, cản trở lưu thông. Nguy cơ va chạm đáng lo ngại tại các đường nhánh vào khu công nghiệp, nơi đông công nhân đi xe máy vào giờ làm việc và tan ca.

Tăng kiểm tra đường nhánh, xử lý vi phạm qua hình ảnh

Để hạn chế tình trạng này, CSGT TP.HCM tiếp tục tuần tra, kiểm soát và khai thác hình ảnh vi phạm để xác minh, xử lý. Lực lượng chức năng cũng tiếp nhận thông tin, hình ảnh do người dân cung cấp để phục vụ phạt nguội.

Tại khu vực quanh các khu công nghiệp, CSGT tập trung nhắc nhở tài xế xe container, xe có sơ mi rơ-moóc, rơ-moóc chấp hành biển cấm dừng, cấm đỗ. Ban quản lý khu công nghiệp và doanh nghiệp vận tải được vận động phối hợp, yêu cầu tài xế không đỗ xe tràn lan, lấn chiếm lòng đường.

Cùng với xử lý vi phạm, CSGT phối hợp các đơn vị liên quan rà soát tổ chức giao thông tại đường nhánh vào khu công nghiệp, đề xuất bổ sung biển báo, đèn chiếu sáng và vạch kẻ đường.