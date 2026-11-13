Thêm SUV 'giống' Defender, giá dưới 500 triệu đồng

Theo công bố, Xingtan 5X có tổng cộng 7 phiên bản, giá niêm yết từ 129.900-174.900 nhân dân tệ (khoảng 499-673 triệu đồng). Trong đó, bản hybrid cắm sạc (PHEV) có giá khởi điểm từ 134.900 nhân dân tệ (khoảng 519 triệu đồng).

Trong thời gian đầu mở bán, tất cả phiên bản đều được giảm giá 3.000 nhân dân tệ (khoảng 11,5 triệu đồng). Như vậy, giá khởi điểm sau ưu đãi của dòng SUV này chỉ còn 126.900 nhân dân tệ, quy đổi tương đương khoảng 488 triệu đồng.

Đáng chú ý, BAIC cho biết mẫu Xingtan 5X đã nhận hơn 30.000 đơn đặt hàng tại Trung Quốc kể từ khi mở đặt mua trước. Giới truyền thông và cộng đồng ô tô Trung Quốc ví Xingtan 5X là “Defender giá rẻ” hay “Defender bình dân”, xuất phát từ kiểu dáng vuông vức, thiết kế tương đồng và mức giá dễ tiếp cận.

Mẫu Xingtan 5X được ví như phiên bản “Defender giá rẻ” tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, sự tương đồng về ngoại hình không đồng nghĩa với khả năng off-road tương đương. BAIC định vị mẫu xe này hướng đến nhu cầu gia đình, chủ yếu di chuyển trong đô thị và những chuyến dã ngoại nhẹ.

Xe có kích thước dài 4.865 mm, rộng 2.000 mm, cao 1.910 mm, chiều dài cơ sở 2.875 mm. Nếu trang bị bánh dự phòng gắn bên ngoài, chiều dài tổng thể tăng lên 5.005 mm. Các phiên bản tiêu chuẩn có màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch và màn hình đồng hồ 8,8 inch. Bản cao cấp sử dụng hai màn hình 15,6 inch cùng chip Qualcomm 8295P.

Các phiên bản thuần điện được trang bị mô-tơ đặt ở cầu sau, công suất 304 mã lực, kết hợp bộ pin dung lượng 81,9 kWh. Tầm hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC đạt 625 km/lần sạc. Hệ thống điện 800V cho phép sạc pin từ 30% lên 80% trong 14,5 phút bằng bộ sạc nhanh DC, theo công bố của hãng.

Trong khi đó, các phiên bản PHEV kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L với bộ pin 50,4 kWh. Bản dẫn động cầu trước sử dụng mô-tơ điện công suất 268 mã lực, có thể di chuyển thuần điện 310 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Các bản dẫn động 4 bánh được bổ sung mô-tơ thứ hai cùng công suất, nâng tổng công suất lên 536 mã lực, trong khi tầm hoạt động thuần điện đạt 285 km. Những phiên bản này còn có khóa vi sai cơ khí phía sau và hệ thống hỗ trợ leo dốc.

Một số phiên bản được trang bị hệ thống hỗ trợ lái của Huawei, sử dụng 27 cảm biến, trong đó có LiDAR bán dẫn đặt phía sau kính chắn gió. Các bản này có sẵn tính năng hỗ trợ định vị và kiểm soát hành trình trên đường cao tốc, trong khi tính năng hỗ trợ định vị và kiểm soát hành trình trong đô thị (NCA) yêu cầu đăng ký trả phí.

Xingtan 5X không phải mẫu SUV Trung Quốc đầu tiên gây tranh cãi vì thiết kế ‘nhái’ Defender. Mẫu iCAUR V27 của Chery cũng từng được so sánh với mẫu SUV Anh quốc.

Trong khi đó, BYD gần đây vướng vào vụ kiện từ Jaguar Land Rover (JLR) liên quan cáo buộc mẫu Ti7 sao chép thiết kế Defender.

Mẫu BYD Ti7 (phải) bị JLR cáo buộc sao chép thiết kế của mẫu Defender.

Tuy nhiên vào ngày 11/11 vừa qua, một tòa án tại Hà Lan yêu cầu JLR tiêu hủy các tài liệu đã thu giữ từ văn phòng BYD ở nước này. Nếu không tuân thủ, JLR có thể phải chịu khoản phạt tối đa lên tới 500.000 Euro.