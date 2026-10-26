Thêm sinh kế từ mô hình nuôi vịt trời

Những ngày này, tại khu chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Thanh Hải ở thôn 4, xã Lệ Ninh, đàn vịt trời đang bước vào thời điểm xuất bán. Những con vịt trời sau hơn 2 tháng nuôi sinh trưởng tốt, tỉ lệ sống đạt 97%, trọng lượng bình quân đạt 1,3kg/con.

Ông Nguyễn Thanh Hải chia sẻ, trước đây gia đình chủ yếu chăn nuôi vịt dựa vào kinh nghiệm truyền thống. Khi được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ mô hình nuôi vịt trời an toàn sinh học, gia đình phải làm quen với quy trình chăm sóc và phòng bệnh mới. Từ thực tế chăn nuôi, ông Hải đúc rút nhiều kinh nghiệm quý để bảo đảm chất lượng vịt thương phẩm.

Đàn vịt trời tại hộ ông Nguyễn Thanh Hải đạt trọng lượng khoảng 1,3kg/con sau 2 tháng nuôi - Ảnh: Đ.H

Ông Nguyễn Thanh Hải chia sẻ, mô hình được xây dựng với hệ thống chuồng trại bảo đảm các điều kiện kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, kết hợp ao hồ tự nhiên để đàn vịt vận động, bơi lội. Về dinh dưỡng, thức ăn khá đơn giản gồm cám, ngô, lúa, rau và chuối, kết hợp tăng cường các vi chất, khoáng chất như sắt, canxi để tạo bộ khung xương chắc khỏe cho vịt.

Đặc biệt, giai đoạn đầu cần lưu ý phải 20 ngày sau khi nở mới cho vịt con xuống nước; không nên lạm dụng thuốc bổ quá sớm khi hệ tiêu hóa còn non yếu để tránh ảnh hưởng đến quá trình phát triển về sau.

Hỗ trợ con giống vịt trời 1 ngày tuổi cho hộ bà Nguyễn Thị Sáu, thôn 4, xã Lệ Ninh - Ảnh: Đ.H

Còn tại hộ bà Nguyễn Thị Sáu, thôn 4, xã Lệ Ninh, sau khi được cấp giống, gia đình bà được cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, sử dụng thức ăn, quản lý môi trường nuôi và phòng, chống dịch bệnh. Quá trình nuôi được thực hiện theo quy trình kỹ thuật, thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe và tốc độ sinh trưởng của đàn vịt. Nhờ đó, đàn vịt trời của gia đình bà Sáu sinh trưởng rất tốt, tỉ lệ sống cao.

Kết quả bước đầu của mô hình nuôi vịt trời thương phẩm đã đạt được các mục tiêu kỹ thuật đề ra, đàn vịt sinh trưởng và phát triển tốt, trọng lượng bình quân đạt 1,3kg/con. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận ước đạt từ 50.000-60.000 đồng/con, mang lại nguồn thu nhập khá cho người chăn nuôi.

Vịt trời được nuôi thả trong ao hồ tự nhiên nhằm nâng cao chất lượng thịt - Ảnh: Đ.H

Ông Hà Xuân Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết, việc thực hiện mô hình nhằm tập trung chuyển giao quy trình kỹ thuật nuôi vịt trời thương phẩm theo hướng an toàn sinh học, từ khâu thiết kế chuồng trại, chăm sóc, quản lý thức ăn đến vệ sinh môi trường và phòng bệnh.

Mục tiêu lớn nhất là giúp người dân nắm vững quy trình để sản xuất, qua đó chủ động hơn trong việc chăm sóc đàn vật nuôi, kiểm soát môi trường và phòng ngừa rủi ro dịch bệnh. Với đặc điểm thời gian nuôi không quá dài, tỉ lệ sống cao và giá bán ở mức khá, vịt trời đang cho thấy tiềm năng trở thành đối tượng nuôi hiệu quả trong cơ cấu chăn nuôi tại địa phương.

Cũng theo ông Hà Xuân Anh, mặc dù vịt trời là đối tượng nuôi có sức đề kháng tốt, khả năng thích nghi với điều kiện môi trường khá cao và thức ăn không quá cầu kỳ, tuy nhiên, để nuôi số lượng lớn, các hộ nuôi cần phải đáp ứng các yêu cầu về nuôi an toàn sinh học và kiểm soát từ nguồn giống, thức ăn, nước uống, chuồng trại đến các khâu vệ sinh, phòng bệnh. Bên cạnh đó, việc liên kết tiêu thụ sản phẩm cũng cần được quan tâm ngay từ đầu để chủ động đầu ra, hạn chế tình trạng sản phẩm đến kỳ xuất bán nhưng gặp khó khăn về thị trường.

Kết quả bước đầu của mô hình đã khẳng định khả năng thích nghi tốt với điều kiện chăn nuôi của địa phương, góp phần đa dạng hóa đối tượng chăn nuôi. Đây cũng là cơ sở để Trung tâm Khuyến nông tỉnh tiếp tục theo dõi, đánh giá toàn diện về hiệu quả kinh tế và thị trường tiêu thụ để đề xuất nhân rộng tại các địa phương khác trong tỉnh.