Thêm sinh kế, thêm cơ hội thoát nghèo

Dự án hỗ trợ chăn nuôi ngựa sinh sản phù hợp với tập quán canh tác của người dân xã Cao Minh.

Từ điều kiện tự nhiên và lợi thế phát triển chăn nuôi đại gia súc, năm 2026, xã Cao Minh triển khai Dự án Chăn nuôi ngựa sinh sản với 16 hộ tham gia, gồm 12 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo và 2 hộ khác. Mỗi hộ được hỗ trợ 2 con ngựa, với tổng kinh phí thực hiện dự án là 1,1 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Gia đình anh La Á Thanh, ở thôn Bản Đuông, là một trong những hộ được hỗ trợ ngựa sinh sản. Ngoài 2 con ngựa được cấp, anh chủ động đầu tư làm chuồng trại, trồng thêm cỏ voi để bảo đảm nguồn thức ăn cho vật nuôi. Qua thời gian chăm sóc, anh nhận thấy ngựa ít dịch bệnh. Với giá bán dao động từ 30 đến 60 triệu đồng/con, mô hình được kỳ vọng sẽ tạo nguồn thu ổn định, giúp gia đình anh từng bước cải thiện kinh tế.

Anh Thanh chia sẻ: "Bà con rất phấn khởi khi được Nhà nước hỗ trợ ngựa để phát triển kinh tế. Tôi cùng các hộ trong thôn sẽ chăm sóc, nhân đàn, phát triển chăn nuôi, từng bước vươn lên thoát nghèo".

Bên cạnh chăn nuôi, xã Cao Minh còn đa dạng hóa các mô hình sinh kế, tạo thêm cơ hội phát triển sản xuất cho người dân. Năm 2026, địa phương triển khai mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ vụ mùa với quy mô 22ha, thu hút 159 hộ tham gia. Các dự án trồng hồng không hạt, sa nhân cũng đang được triển khai, góp phần mở rộng hướng sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương, đa dạng hóa nguồn thu cho người dân.

Cùng với hỗ trợ sản xuất, xã chú trọng tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Chính quyền địa phương phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Pác Nặm triển khai các chương trình cho vay phục vụ phát triển kinh tế. Đến nay, tổng dư nợ đạt hơn 82 tỷ đồng, với hơn 1.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được tiếp cận vốn vay.

Các dự án tái định cư giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.

Theo anh Lý Văn Khìn, Trưởng thôn Mù Là, các chương trình hỗ trợ cây giống, con giống và cung cấp thông tin phát triển kinh tế đã mang lại những chuyển biến tích cực. Người dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao nhận thức và chủ động hơn trong cải thiện đời sống. Sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước cũng tạo động lực để bà con nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Giai đoạn 2026–2030, Cao Minh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 6,87%; riêng năm 2026, xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên 8%. Đầu năm 2026, xã Cao Minh còn 1.104 hộ nghèo và 485 hộ cận nghèo.

Trước thực tế này, địa phương xác định giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chủ động vươn lên của mỗi người dân.

Xã phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế, khuyến khích người dân phát huy nội lực, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Đồng thời, các chính sách giảm nghèo và nguồn vốn hỗ trợ được triển khai bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định.

Không chỉ tập trung phát triển sinh kế, UBND xã còn chú trọng lồng ghép các chương trình, nguồn vốn để từng bước khắc phục những thiếu hụt trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Địa phương đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, mở rộng khả năng tiếp cận internet, hướng dẫn người dân tìm hiểu thông tin kinh tế - xã hội, tiếp cận kiến thức khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Với việc kết hợp hỗ trợ phát triển sản xuất, mở rộng tín dụng ưu đãi và thực hiện các chính sách giảm nghèo đa chiều, xã Cao Minh đang từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để người dân phát huy tiềm năng, chủ động vươn lên. Đây là cơ sở để địa phương nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.