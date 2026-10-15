Thêm sắc màu văn hóa cho Festival Hoa 2026

Lễ rước y trang của nữ thần diễn ra nghiêm trang nhưng không kém phần đặc sắc, góp phần tạo thêm chiều sâu cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. (Ảnh: Bùi Danh)

Sắc màu di sản Chăm

Sáng 10/10, tại di tích tháp Pô Sah Inư, phường Phú Thủy, Lễ hội Katê năm 2026 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn giáo tỉnh Lâm Đồng chính thức khai mạc. Trong tiếng nhạc, những điệu múa và dòng người rước y trang Nữ thần Pô Sah Inư, các giá trị văn hóa truyền thống hiện diện sống động, tạo nên một điểm nhấn trong bức tranh lễ hội của tỉnh.

Với chủ đề “Lễ hội Katê - Bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản văn hóa Chăm”, lễ hội có các nghi thức mở cửa tháp chính, tắm bệ thờ Linga - Yoni, mặc trang phục và đại lễ cúng mừng Katê.

Chuẩn bị thực hiện nghi lễ Nghinh rước trang phục của Nữ thần Pô Sah Inư. (Ảnh: Bùi Danh)

Phần hội mang đến những trải nghiệm đa dạng qua thi thổi kèn saranai, trình diễn nghề dệt thổ cẩm, làm gốm, ẩm thực truyền thống và các trò chơi dân gian. Triển lãm chuyên đề “Di sản văn hóa Chăm” giới thiệu 100 hiện vật tiêu biểu, giúp công chúng hiểu thêm về lịch sử và đời sống của cộng đồng.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tôn Thiện San nhấn mạnh: Lâm Đồng là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, nơi 49 dân tộc cùng sinh sống. Trong bức tranh ấy, di sản văn hóa Chăm góp phần làm nên bản sắc độc đáo của địa phương.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của các cấp, ngành và sự chung sức của cộng đồng người Chăm. Lễ hội Katê sẽ tiếp tục được gìn giữ, trao truyền cho các thế hệ mai sau”, ông San cho biết.

Du khách thích thú hòa chung các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc Chăm. (Ảnh: Bùi Danh)

Dòng chảy di sản tiếp tục được nối dài tại Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm, xã Bắc Bình, với các hoạt động diễn ra trong 2 ngày 11 - 12/10/2026. Hội thi viết chữ Chăm, triển lãm “Sắc màu văn hóa Chăm”, trình diễn nghề gốm, nghề dệt, làm bánh gừng và kết nối tour tham quan... đưa công chúng đến gần hơn với đời sống văn hóa của cộng đồng.

Thổ cẩm kể chuyện bằng hoa văn

Nếu hoa làm nên vẻ đẹp đặc trưng của Đà Lạt, thổ cẩm lại mang đến những sắc màu gắn với ký ức, phong tục và bàn tay của người dệt.

Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ 3, một trong những hoạt động của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, được kỳ vọng tạo cơ hội giới thiệu giá trị văn hóa các dân tộc và mở rộng đầu ra cho sản phẩm truyền thống.

Chị H’Bình cho biết, nghề dệt thổ cẩm giúp người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. (Ảnh: Dương Phong)

Tại bon Pi Nao, xã Nhân Cơ, nghệ nhân H’Yôn cùng các thành viên tổ hợp tác dệt thổ cẩm mong chờ ngày những sản phẩm của mình được giới thiệu trong không gian lễ hội. Theo chị, từ khi tổ hợp tác được thành lập, phụ nữ trong bon có thêm động lực gắn bó với khung cửi; sản phẩm không chỉ phục vụ sinh hoạt gia đình và cộng đồng mà còn có giá trị thương mại.

Ở Đắk Nia, phường Đông Gia Nghĩa, những hoa văn của người Mạ đã được đưa vào váy áo, túi xách và nhiều vật dụng. Chị H’Bình, Tổ trưởng Tổ hợp tác dệt thổ cẩm Đắk Nia cho biết, nghề dệt vừa góp phần gìn giữ bản sắc, vừa giúp người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Thổ cẩm được ứng dụng trong các sản phẩm thời trang

“Tôi nghĩ rằng, nếu biết trân trọng những tấm thổ cẩm, văn hóa Mạ có thể vươn xa hơn nữa để đến với cộng đồng quốc tế”, chị H’Bình chia sẻ.

Đặt thổ cẩm bên cạnh hoa, Festival có thêm một ngôn ngữ văn hóa để kể câu chuyện về Lâm Đồng. Những đường dệt, hoa văn và sắc màu không chỉ làm phong phú không gian lễ hội, mà còn tạo cơ hội kết nối nghệ nhân, người tiêu dùng và hoạt động du lịch.

Âm nhạc hòa cùng sắc hoa

Sắc màu của Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 còn được bồi đắp bằng âm nhạc. Tối 10/10, Hội trại sáng tác Âm nhạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ I khai mạc với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, có sự tham gia của nhạc sĩ Đức Trịnh, Lê Minh Sơn, Y phôn Ksor, Giáng Son cùng các nghệ sĩ. Phát biểu tại lễ khai mạc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh: Đà Lạt không chỉ nổi tiếng là thành phố ngàn hoa mà còn là Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO.

“Mỗi con đường, góc phố, mặt hồ, rừng thông hay từng cánh hoa mỏng manh trong sương sớm Đà Lạt đều mang trong mình những giai điệu riêng, khi dịu dàng, sâu lắng, lúc lại khoáng đạt, miên man”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị, nghệ sĩ tại lễ khai mạc Hội trại sáng tác Âm nhạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ I với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”. (Ảnh: Tuấn Linh)

Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam bày tỏ mong muốn các nghệ sĩ đóng góp thêm những tác phẩm có giá trị nghệ thuật vào kho tàng văn hóa của Đà Lạt - Lâm Đồng. Hội trại vì thế không chỉ hướng đến một chương trình trước mắt, mà còn kỳ vọng tạo ra những tác phẩm có sức sống lâu dài, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất.

Một điểm nhấn khác là Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 8/11 tại quảng trường Lâm Viên, khu vực phía trước Rạp 3/4, khu Hòa Bình và Haus Đà Lạt. Theo đề xuất tổ chức, chương trình quy tụ các nghệ sĩ trong nước và quốc tế như Lisa Ono, Nik West, Trần Thu Hà, Hồng Nhung cùng các nghệ sĩ, ban nhạc khác.

Từ mùa lễ hội đến không gian văn hóa lâu dài

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 dự kiến tổ chức từ ngày 19 - 31/12/2026, gồm 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng. Bên cạnh không gian hoa, trưng bày hoa và cây cảnh, chương trình còn có các hoạt động về khoa học, công nghệ, trình diễn trang phục các dân tộc, thổ cẩm, phiên chợ rau, hoa và phố trà, cà phê, rượu vang.

Các hoạt động cộng đồng tiếp tục mở rộng sức lan tỏa của Festival. Các chiến dịch như: “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026”; Hội thi vẽ tranh của thiếu nhi... tạo thêm cơ hội để người dân cùng tham gia làm đẹp, giới thiệu hình ảnh quê hương.

Hội thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng năm 2025. (Ảnh: tư liệu)

Khi cộng đồng trở thành chủ thể, sắc màu lễ hội hiện diện không chỉ ở sân khấu hay điểm trưng bày mà còn trên đường phố, trong từng khu dân cư.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã yêu cầu các đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo, có kế hoạch và lộ trình rõ ràng để Festival diễn ra thành công, tạo nhiều dấu ấn. Tất cả duy trì, giữ lại sắc hoa và không gian sau khi Festival kết thúc.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười mong muốn các địa phương tập trung vận động doanh nghiệp tài trợ để duy trì không gian hoa sau khi chuỗi sự kiện kết thúc

Cùng với việc tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI thành công, các địa phương tập trung vận động doanh nghiệp tài trợ để duy trì không gian hoa sau khi chuỗi sự kiện kết thúc, tạo nên một đặc trưng riêng mang tên “Đà Lạt 4 mùa hoa". Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Từ Katê đến thổ cẩm, từ những sáng tác mới đến nhạc jazz, các lễ hội và hoạt động văn hóa... đã, đang bổ sung những gam màu riêng cho Festival Hoa Đà Lạt năm 2026. Điều đáng chờ đợi không chỉ là một mùa hoa rực rỡ, mà còn là sự gặp gỡ giữa di sản và sáng tạo, giữa cộng đồng và du khách. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp Lâm Đồng bằng cả cảnh sắc, âm thanh và chiều sâu văn hóa.