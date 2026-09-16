Thêm quy định về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ đã ký Nghị định số 352/2026 ngày 11/9 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2025 và Nghị định số 67/2026 liên quan đến cơ chế đặc thù và thiết kế kỹ thuật của dự án đường sắt. Nghị định mới bổ sung một số quy định về nguyên tắc và cách thực hiện dự án đường sắt.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/them-quy-dinh-ve-nguyen-tac-va-thuc-hien-du-an-duong-sat-417966.htm