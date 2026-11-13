Thêm quốc gia hạn chế ôtô Trung Quốc vào khu quân sự

Đại lý BYD ở Đức. Ảnh: BYD.

Nguồn tin từ truyền thông Đức cho hay loạt thương hiệu ôtô Trung Quốc gồm BYD, Geely và Nio có xe nằm trong danh sách các phương tiện bị hạn chế đi vào các cơ sở quân sự nhạy cảm của nước này, do những lo ngại xung quanh hệ thống camera, cảm biến gắn trên xe.

Bộ Quốc phòng Đức xác nhận áp dụng các biện pháp hạn chế với ôtô có tính năng kết nối, tuy nhiên làm rõ không có lệnh cấm toàn diện nhắm vào bất kỳ nhà sản xuất ôtô hay quốc gia nào cụ thể.

Không chỉ nhắm vào ôtô Trung Quốc

Tạp chí Der Spiegel của Đức cho biết danh sách lưu hành nội bộ trong Bundeswehr (lực lượng vũ trang Đức) đã xác định những mẫu xe Trung Quốc không được phép đi vào các cơ sở được phân loại là khu vực an ninh. Theo Der Spiegel, các binh sĩ điều khiển những phương tiện nằm trong diện hạn chế phải đỗ xe bên ngoài và đi bộ vào trong.

Tại cuộc họp báo của Chính phủ Đức vào ngày 11/11 vừa qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mitko Müller cho biết các sĩ quan an ninh tại chỗ sẽ có tiếng nói quyết định về quyền ra vào.

Tùy từng địa điểm, ôtô kết nối có thể bị cấm vào khu vực an ninh được chỉ định, tuy nhiên vẫn được phép đỗ tại khu vực bãi đỗ xe nằm xa các cơ sở nhạy cảm hơn. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh quy định này áp dụng cho tất cả ôtô có khả năng kết nối, không nhắm đến bất kỳ nguồn gốc xuất xứ cụ thể nào.

Ôtô với khả năng kết nối bị hạn chế ra vào khu quân sự tại Đức. Ảnh minh họa: Reuters.

Bộ Quốc phòng Đức cho rằng camera, micro, radar và cảm biến siêu âm là những mối lo ngại an ninh tiềm tàng, do chúng có thể thu thập thông tin về môi trường xung quanh xe. Do đó, các biện pháp hạn chế của bộ này mở rộng ra ngoài phạm vi các nhà sản xuất Trung Quốc, đồng thời phụ thuộc vào trang bị lắp đặt trên xe cũng như mức độ rủi ro tại từng địa điểm cụ thể.

Danh tính từng mẫu xe cụ thể nằm trong các danh sách hạn chế nói trên vẫn chưa được công bố. Theo Car News China, cũng chưa rõ liệu có thêm thương hiệu Trung Quốc nào khác bị đưa vào diện hạn chế hay không.

Tờ Stuttgarter Zeitung cho rằng chưa có bằng chứng xác thực nào được công bố cho thấy các mẫu xe bị ảnh hưởng đã truyền dữ liệu nhạy cảm của Bundeswehr cho các cơ quan tình báo Trung Quốc. Các hạn chế ra vào này chỉ là biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ bị giám sát.

Từng có tiền lệ

Trước Đức, lực lượng quân sự một số quốc gia khác cũng đã áp dụng các biện pháp hạn chế tương tự.

Hồi tháng 10, quân đội Mỹ thông báo cấm xe BYD ra vào Căn cứ Không quân Kadena ở Okinawa (Nhật Bản) với lý do rủi ro an ninh.

Xe điện BYD bị cấm ra vào căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản. Ảnh: BYD.

Ba Lan hồi tháng 2 cũng công bố các hạn chế tại các cơ sở quân sự dành cho ôtô sản xuất tại Trung Quốc. Quy định của Ba Lan đồng thời áp dụng cho các dòng ôtô khác có khả năng ghi lại vị trí, hình ảnh và âm thanh, trừ khi các tính năng đó đã bị vô hiệu hóa.

Một số quốc gia còn mở rộng phạm vi hạn chế sang các khu vực dân sự. Tại CH Czech, tập đoàn Orlen Unipetrol đã cấm ôtô sản xuất tại Trung Quốc đi vào 4 cơ sở công nghiệp từ tháng 3, bao gồm các nhà máy lọc dầu Litvínov và Kralupy. Đơn vị này lý giải những lo ngại về an ninh mạng và hoạt động gián điệp là nguyên nhân chính cho quyết định trên.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc cũng từng áp đặt các biện pháp hạn chế đối với ôtô thương hiệu nước ngoài.

Trung Quốc từng ban hành lệnh cấm xe điện Tesla tại một số khu vực quân sự. Ảnh: Tesla.

Hồi năm 2021, xe điện Tesla bị cấm vào một số khu vực quân sự và khu phức hợp cơ quan Chính phủ do những lo ngại xung quanh hệ thống camera. Cùng năm, Cục Khí tượng Trung Quốc yêu cầu nhân viên không mua xe Tesla, đồng thời đề nghị các chủ xe Tesla chuyển nhượng quyền sở hữu cho người khác.

Đến tháng 7/2024, các hạn chế tiếp cận khu phức hợp Chính phủ và quân sự đã được dỡ bỏ sau khi Tesla vượt qua bài đánh giá an toàn dữ liệu của Trung Quốc. Đáng chú ý, tỉnh Giang Tô còn phê duyệt mẫu Model Y vào danh mục mua sắm công.

Ôtô Trung Quốc "ăn nên làm ra" tại Đức

Tại Đức, BYD ghi nhận 5.173 xe đăng ký mới trong tháng 10, tăng 54,3% so với mức 3.353 xe trong cùng kỳ năm ngoái. Tổng lượng xe BYD đăng ký tại Đức 10 tháng đầu năm đạt 47.961 xe, tăng 216,1% so với cùng kỳ năm 2025. Các số liệu này bao gồm cả ôtô thuần điện lẫn xe PHEV.

Nio không ghi nhận xe đăng ký mới tại Đức trong tháng 10. Tổng số xe Nio đăng ký mới tại quốc gia châu Âu này trong 10 tháng đầu năm đã giảm đến 91,2% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 20 xe.

Geely có sự hiện diện rộng rãi hơn tại Đức thông qua loạt thương hiệu Volvo, Polestar, Lynk & Co, Zeekr và Lotus, bên cạnh thương hiệu Geely Auto. Tập đoàn Trung Quốc cũng đồng sở hữu thương hiệu Smart cùng với Mercedes-Benz.