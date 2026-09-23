Thêm quốc gia châu Âu thông qua hệ thống tự lái của Tesla

Cộng hòa Czech đã cho phép sử dụng hệ thống hỗ trợ lái Tesla FSD Supervised trong một số điều kiện nhất định, sau khi Bộ Giao thông nước này công nhận phê duyệt tạm thời do Cơ quan Phê duyệt Phương tiện Hà Lan (RDW) cấp. Quyết định này đưa Czech trở thành quốc gia thứ 7 tại châu Âu cho phép sử dụng hệ thống này theo diện phê duyệt tạm thời, cùng Hà Lan và 5 quốc gia khác.

Bộ Giao thông Cộng hòa Czech đã chính thức thông tin về việc cho phép sử dụng hệ thống hỗ trợ lái Tesla FSD Supervised trong một số điều kiện nhất định trên mạng xã hội X.

Theo Bộ Giao thông Czech, quyết định được đưa ra sau nhiều tháng đánh giá chuyên môn, tham vấn và đàm phán ở cấp quốc gia lẫn châu Âu. Quá trình xem xét tập trung vào mức độ an toàn của hệ thống, kinh nghiệm vận hành thực tế và những tác động có thể phát sinh từ việc công nhận phê duyệt.

FSD được phân loại là hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2 theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Kỹ sư Ôtô Quốc tế (SAE). Người lái phải liên tục theo dõi tình hình giao thông cũng như hoạt động của hệ thống, đồng thời sẵn sàng tiếp quản quyền điều khiển phương tiện ngay lập tức. Trách nhiệm đối với toàn bộ hành trình vẫn thuộc hoàn toàn về người lái, thay vì hệ thống hỗ trợ lái.

FSD được phân loại là hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2 theo tiêu chuẩn SAE. Người lái phải liên tục theo dõi tình hình giao thông cũng như hoạt động của hệ thống, đồng thời sẵn sàng tiếp quản quyền điều khiển phương tiện ngay lập tức.

Bộ Giao thông Czech đã tiến hành đánh giá chi tiết cách thức hoạt động của Tesla FSD Supervised và các yêu cầu phê duyệt hệ thống trong Liên minh châu Âu (EU). Đại diện bộ tham gia các cuộc tham vấn ở cấp châu Âu, xem xét tài liệu kỹ thuật và vận hành, đồng thời trao đổi với các cơ quan liên quan, hiệp hội chuyên môn và Tesla Europe.

Các nội dung được kiểm tra bao gồm khả năng tuân thủ giới hạn tốc độ, nhận diện và diễn giải biển báo giao thông, phản ứng của hệ thống trong nhiều tình huống đường sá khác nhau, cũng như mức độ kiểm soát của người lái đối với phương tiện.

Quyết định này đưa Czech trở thành quốc gia thứ 7 tại châu Âu cho phép sử dụng hệ thống FSD theo diện phê duyệt tạm thời, cùng Hà Lan và 5 quốc gia khác, trước khi tính năng này được bỏ phiếu thông qua trong khu vực EU.

Quyết định của Czech dựa trên phê duyệt kiểu loại tạm thời của EU do cơ quan RDW của Hà Lan cấp vào ngày 10/4/2026. Bộ Giao thông Czech cho biết nước này cũng muốn hỗ trợ các bước tiếp theo ở cấp châu Âu nhằm xây dựng một khung pháp lý thống nhất cho việc triển khai FSD. Hiện tại, Pháp cũng đang thử nghiệm tính năng này với 2 mẫu xe điện được Tesla cung cấp.