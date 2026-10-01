Thêm phiên giảm sâu, VN Index về dưới 1.750 điểm

Kết phiên giao dịch ngày 1-10, VN Index giảm 19,32 điểm (1,09%), xuống còn 1.749,3 điểm. Đây cũng là phiên giảm đáng kể tiếp theo của chỉ số sau những phiên rung lắc mạnh gần đây.

PNJ tiếp tục là điểm đáng chú ý khi nối dài chuỗi giảm sàn lên 4 phiên liên tiếp. Chốt phiên, PNJ vẫn còn dư bán giá sàn hơn 37,7 triệu cổ phiếu, cho thấy áp lực cung tại mã này vẫn ở mức rất cao. Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng cũng đồng loạt điều chỉnh với các mã STB, LPB, BID và VCB, góp phần gia tăng áp lực lên thị trường.

Ở chiều ngược lại, NVL tiếp tục duy trì sắc xanh sau phiên được “giải cứu” hôm qua. Mã này đóng cửa phiên 1-10 với mức tăng 2%.

Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp dù VN Index giảm mạnh. Trên sàn HoSE, có 638,4 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng tổng giá trị giao dịch 15.354 tỷ đồng.

Sau phiên bán ròng khoảng 1.000 tỷ đồng trước đó, nhà đầu tư nước ngoài đã thu hẹp đáng kể áp lực bán trong phiên hôm nay, với giá trị bán ròng khoảng 77 tỷ đồng.

Trong nhóm 5 cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trên HoSE có TCB, MSB, VNM, PNJ và STB. Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại tập trung mua các mã SBT, VHM, HDB, PLX và MSN.