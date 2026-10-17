Thêm niềm tin, nghị lực để người nghèo vươn lên

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2026.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, diễn ra từ ngày 17/10 đến 18/11, là dịp để các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục chung tay chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi mái nhà được dựng lên, mỗi sinh kế được trao gửi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực, tạo động lực để các gia đình vươn lên, ổn định cuộc sống.

Những năm qua, công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; sự phối hợp của chính quyền, các sở, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Nhân dân trong và ngoài tỉnh. Nguồn lực huy động đã bổ sung thiết thực cho ngân sách nhà nước và các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần cải thiện đời sống, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Tỉnh Điện Biên hiện có 25.541 hộ nghèo, chiếm 17,78% và 18.748 hộ cận nghèo, chiếm 13,05%; trên 7.200 hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở, trong đó gần 6.000 hộ cần xây nhà mới, trên 1.200 hộ sửa chữa. Theo Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, từ tháng 9/2025 đến tháng 9/2026, quỹ các cấp tiếp nhận hơn 18,067 tỷ đồng; số dư quỹ là 21,850 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã phân bổ hơn 29,046 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 222 căn nhà; xây dựng 22 công trình vệ sinh; trao 11.150 suất quà cho gia đình chính sách, người nghèo và 780 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những con số ấy thể hiện tinh thần tương thân, tương ái bằng những việc làm cụ thể. Một căn nhà kiên cố giúp người nghèo an cư; một suất quà kịp thời góp phần vơi bớt khó khăn; sự hỗ trợ dành cho học sinh tiếp thêm điều kiện để các em đến trường. Tuy nhiên, chăm lo người nghèo không thể chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt mà cần hướng đến tạo dựng nền tảng để mỗi gia đình tự vươn lên.

Đáng chú ý, trong năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh đã bố trí 300 triệu đồng hỗ trợ sinh kế tại ba xã Tìa Dình, Thanh An và Pu Nhi. Đây là hướng đi cần được ưu tiên và nhân rộng. Bởi nếu hỗ trợ vật chất giúp người nghèo vượt qua khó khăn nhất thời thì sinh kế ổn định mới tạo ra thu nhập, việc làm và khả năng chủ động trước những biến động của cuộc sống. Giảm nghèo bền vững không thể chỉ đo bằng số tiền đã trao, số phần quà đã tặng, mà phải được đánh giá bằng khả năng tự tạo thu nhập và số hộ thực sự vươn lên thoát nghèo.

Sở Giáo dục và Đào tạo ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh.

Muốn vậy, hỗ trợ sinh kế phải gắn với nhu cầu, năng lực lao động và điều kiện thực tế của từng hộ; đồng thời đi cùng hướng dẫn kỹ thuật, đào tạo nghề, kết nối thị trường và theo dõi hiệu quả sau hỗ trợ. Cần khắc phục tình trạng hỗ trợ dàn trải, thiếu liên kết hoặc mô hình không phù hợp. Mục tiêu không chỉ là trao nguồn lực mà phải giúp người dân biết cách sử dụng hiệu quả, phát huy tiềm năng đất đai, phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Khi người nghèo có điều kiện lao động, có sinh kế và ý chí vươn lên, sự hỗ trợ mới tạo ra giá trị lâu dài.

Sức lan tỏa của công tác an sinh xã hội còn thể hiện qua sự tham gia trực tiếp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Từ tháng 9/2025 đến tháng 9/2026, tổng giá trị nguồn lực hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đạt hơn 60 tỷ đồng. Tiêu biểu, Viễn thông Điện Biên ủng hộ hơn 1,7 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Điện Biên ủng hộ hơn 1,5 tỷ đồng... Những đóng góp ấy góp phần nhân lên nguồn lực chăm lo người nghèo, củng cố tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Để công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” hiệu quả hơn, Ban Vận động các cấp cần đa dạng hóa hình thức huy động, chủ động kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm và phát huy trách nhiệm xã hội của các tổ chức, cá nhân. Việc tiếp nhận, quản lý, phân bổ và sử dụng quỹ phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng nhu cầu; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực chất. Các địa phương cần rà soát, xác định đúng hoàn cảnh, ưu tiên hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai; đồng thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hỗ trợ sinh kế hiệu quả.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” không chỉ là dịp vận động nguồn lực mà còn nhắc nhở về trách nhiệm sẻ chia của toàn xã hội. Chăm lo người nghèo phải được thực hiện thường xuyên, bằng những việc làm thiết thực và bền bỉ. Khi nguồn lực được sử dụng đúng hướng, sinh kế được trao đúng nhu cầu và ý chí tự lực được khơi dậy, người nghèo sẽ có thêm cơ hội làm chủ cuộc sống. Đó là nền tảng để Điện Biên thực hiện giảm nghèo bền vững, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và hiện thực hóa mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.