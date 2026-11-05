Thêm những 'mắt thần' đảm bảo an toàn giao thông trên mỗi cung đường

Hiện nay, camera an ninh do các hộ dân tự lắp đặt ngày càng phổ biến, đã góp phần mở rộng mạng lưới giám sát giao thông tại cơ sở.

Trên tuyến đường thuộc địa phận thôn Đức Dũng, xã Đức Thịnh, camera của một hộ gia đình đã ghi lại rõ diễn biến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng: xe ô tô tải chuyển hướng va chạm với xe đạp do một học sinh điều khiển, khiến em này tử vong. Theo lực lượng chức năng, xe ô tô tải có hành vi chuyển hướng thiếu quan sát.

Hiện trường vụ tai nạn tại xã Đức Thịnh.

Hình ảnh được trích xuất từ camera nhà người dân trước khi tai nạn xảy ra.

Ngay sau khi nhận được đề nghị của lực lượng công an, chủ hộ đã phối hợp trích xuất, cung cấp hình ảnh camera phục vụ công tác xác minh, điều tra vụ việc.

Ông Nguyễn Tiến Vinh, thôn Đức Dũng, xã Đức Thịnh chia sẻ: “Camera nhà dân chủ yếu phục vụ mục đích bảo đảm an ninh riêng, nhưng trong những trường hợp lực lượng công an yêu cầu cung cấp để phục vụ mục đích chung, chúng tôi luôn sẵn sàng phối hợp, giúp cơ quan chức năng làm rõ diễn biến sự việc”.

Đại úy Lê Tiến Dũng, Công an xã Đức Thịnh cho biết: “Qua hình ảnh camera do người dân cung cấp, chúng tôi có thể quan sát rõ diễn biến vụ tai nạn, đặc biệt là hướng di chuyển, tốc độ tương đối, khoảng cách giữa các phương tiện cũng như thời điểm xe ô tô tải thực hiện chuyển hướng và xảy ra va chạm với xe đạp. Những hình ảnh này có ý nghĩa quan trọng trong việc tái hiện hiện trường, đối chiếu lời khai, phân tích tình huống giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn”.

Không chỉ hệ thống camera được lắp đặt tại các hộ gia đình, hệ thống camera giám sát do lực lượng công an địa phương quản lý cũng đang phát huy hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Công an xã Can Lộc theo dõi, giám sát hình ảnh từ hệ thống camera được lắp đặt trên các tuyến đường.

Hiện, Công an xã Can Lộc đã lắp đặt và quản lý 47 điểm camera tại các tuyến đường liên thôn, liên xã, góp phần tăng cường khả năng giám sát, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm.

Từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua hệ thống camera, lực lượng công an xã đã phát hiện, nhắc nhở và xử lý hơn 40 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, với các lỗi chủ yếu như: không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, chở quá số người quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi không đúng phần đường, làn đường...

Thiếu tá Trần Đức Tú - Phó Trưởng Công an xã Can Lộc chia sẻ: “Nhiều tuyến đường của xã có mật độ phương tiện qua lại khá đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Qua hệ thống camera an ninh, chúng tôi ghi nhận khá rõ diễn biến của nhiều tình huống vi phạm, từ thời điểm xảy ra vụ việc đến hướng di chuyển của các phương tiện”.

Hình ảnh camera giúp lực lượng công an xác định phương tiện, làm rõ lỗi vi phạm và trách nhiệm của các bên liên quan.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Tĩnh đã lập biên bản xử lý hơn 61.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 97 tỷ đồng. Đáng chú ý, hệ thống camera giám sát của lực lượng chức năng kết hợp camera an ninh tại các khu dân cư đã trở thành nguồn dữ liệu quan trọng, hỗ trợ phát hiện, xác minh và xử lý nhiều hành vi vi phạm.

Trung tá Phan Viết Hùng - Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền, Điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm, Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Hình ảnh từ hệ thống camera giám sát cung cấp những bằng chứng trực quan về thời gian, địa điểm, diễn biến và hành vi vi phạm của các phương tiện, tạo cơ sở quan trọng giúp lực lượng cảnh sát giao thông xác minh, đối chiếu thông tin, làm rõ hành vi vi phạm, bảo đảm quá trình xử lý khách quan, chính xác”.

Hệ thống camera do lực lượng chức năng quản lý cùng camera thuộc sở hữu của các hộ gia đình đang phát huy hiệu quả, góp phần mở rộng mạng lưới giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Thực tế, có không ít trường hợp khi được xem lại hình ảnh trích xuất từ camera, người vi phạm đã nhận thức rõ hành vi của mình, tâm phục, khẩu phục và chấp hành nghiêm việc xử lý của lực lượng chức năng. Qua đó cho thấy, camera không chỉ hỗ trợ phát hiện, xử lý vi phạm mà còn góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông trong nhân dân.

Trung tá Phan Viết Hùng cho biết thêm: "Để phát huy hơn nữa hiệu quả của mạng lưới camera giám sát từ cơ sở, vấn đề đặt ra hiện nay là cần quan tâm bảo dưỡng, duy trì hoạt động ổn định, từng bước nâng cấp hệ thống camera, bảo đảm chất lượng hình ảnh phục vụ công tác giám sát, xác minh vi phạm.

Cùng với đó, lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động phối hợp, cung cấp hình ảnh, video ghi nhận các hành vi vi phạm giao thông, góp phần mở rộng mạng lưới giám sát, nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh”.

Video: Hệ thống “mắt thần” cơ sở góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.