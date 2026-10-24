Thêm những mái ấm vững chắc cho người dân khó khăn

Gia đình ông Hoàng Văn Sùng, xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở mới, sớm ổn định cuộc sống.

Gia đình ông Hoàng Văn Sùng, dân tộc Mông, thuộc diện hộ cận nghèo ở xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, nhiều năm phải sống trong ngôi nhà đã xuống cấp. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, tháng 8 vừa qua, gia đình ông khởi công xây dựng nhà mới với diện tích hơn 80m2, tổng kinh phí dự kiến trên 300 triệu đồng.

Ngoài nguồn hỗ trợ của Nhà nước, gia đình còn nhận được sự giúp đỡ về ngày công của anh em, họ hàng và bà con hàng xóm. “Được Đảng, Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng để làm nhà, tôi mừng lắm. Đây là nguồn động viên rất lớn, giúp gia đình có điều kiện xây dựng ngôi nhà mới, yên tâm ổn định cuộc sống” - ông Sùng chia sẻ.

Tại xã Yên Thịnh, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cũng được triển khai khẩn trương với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Ngay sau khi có chỉ đạo của tỉnh, địa phương chủ động rà soát, thống kê các hộ thuộc diện được hỗ trợ, đồng thời huy động nguồn lực để triển khai thực hiện. Đến nay, toàn xã đã có 110 ngôi nhà được khởi công, gồm 67 nhà xây mới và 43 nhà sửa chữa.

Ông Nông Đình Thắng, Chủ tịch UBND xã Yên Thịnh, thông tin: Đối với những hộ khó khăn, không đủ khả năng đối ứng kinh phí, chính quyền vận động các tổ chức đoàn thể ở thôn, xã hỗ trợ ngày công lao động, đồng thời kết nối với các tổ chức, cá nhân, đơn vị để huy động thêm nguồn lực.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 1.452 hộ được phê duyệt hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, gồm hỗ trợ nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Đề án xây dựng 1.000 căn nhà cho nhân dân từ nguồn kinh phí đề nghị Bộ Công an hỗ trợ sau sáp nhập tỉnh; chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại 37 xã ATK và các nguồn hỗ trợ, tài trợ khác.

Xây dựng nhà ở, xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Nghĩa Tá

Đến nay, 100% số hộ trong danh sách được phê duyệt đã khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở. Trong đó, 962 căn đã hoàn thành, 490 căn đang tiếp tục được triển khai. Kết quả này cho thấy sự chủ động của các địa phương trong rà soát đối tượng, tổ chức thực hiện và huy động nguồn lực hỗ trợ người dân. Hiện nay, các địa phương đang đôn đốc tiến độ thi công, kịp thời hỗ trợ những hộ còn khó khăn, phấn đấu hoàn thành các công trình theo kế hoạch.

Ông Đinh Hồng Kiên, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, cho biết: Thời gian tới, Sở tiếp tục đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, thanh toán kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thực hiện Đề án xây dựng 1.000 căn nhà ở cho nhân dân thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn kinh phí đề nghị Bộ Công an hỗ trợ. Cùng với đó, Sở đôn đốc các xã ATK tập trung thực hiện 481 căn nhà đã khởi công, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/1/2027 theo kế hoạch.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc của các địa phương và chung tay của cộng đồng, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Thái Nguyên đang được triển khai theo kế hoạch. Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở sẽ giúp các hộ khó khăn sớm có nơi ở an toàn, ổn định sinh hoạt, tạo điều kiện phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.