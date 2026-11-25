Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Theo Điều 38 Luật này, có 5 nhóm hợp đồng kinh doanh bất động sản được chuyển nhượng gồm:

Thứ nhất, hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; Thứ hai, hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng có sẵn nhưng chưa có giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai;

Thứ ba, hợp đồng thuê mua công trình xây dựng có sẵn; Thứ tư, hợp đồng mua bán, thuê mua phần diện tích sàn xây dựng trong công trình hình thành trong tương lai; Thứ năm, hợp đồng mua bán phần diện tích sàn xây dựng trong công trình có sẵn nhưng chưa có giấy chứng nhận.

Như vậy, ngoài nhà ở hình thành trong tương lai, luật mới đưa hợp đồng mua bán nhà ở có sẵn chưa có giấy chứng nhận vào phạm vi được phép chuyển nhượng, đồng thời mở rộng quy định đối với công trình xây dựng và phần diện tích sàn xây dựng.

Tuy nhiên, không phải mọi hợp đồng mua bán nhà ở chưa có “sổ đỏ” đều có thể chuyển nhượng. Các giao dịch này phải thuộc phạm vi điều chỉnh của luật và đáp ứng những điều kiện cụ thể như hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên mua, thuê mua chưa được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Hợp đồng chuyển nhượng không có tranh chấp đang được cơ quan có thẩm quyền thông báo, thụ lý, giải quyết. Trường hợp phát sinh tranh chấp, việc chuyển nhượng chỉ được thực hiện khi tranh chấp đã được giải quyết theo quy định.

Bất động sản trong hợp đồng không thuộc diện bị áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án hoặc biện pháp khác nhằm bảo đảm thi hành án.

Đối với bất động sản đang được thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, việc chuyển nhượng hợp đồng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bên nhận thế chấp.

Không chỉ có vậy, hợp đồng phải được xác lập đúng pháp luật về kinh doanh bất động sản và bất động sản thuộc đối tượng giao dịch phải đáp ứng điều kiện đưa vào kinh doanh.

Việc chuyển nhượng được thực hiện đối với toàn bộ hợp đồng. Nếu một hợp đồng mua bán, thuê mua có nhiều bất động sản nhưng các bên chỉ muốn chuyển nhượng một phần, họ phải sửa đổi hợp đồng hoặc ký phụ lục trước khi chuyển nhượng…

Ngoài nội dung trên, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi còn bổ sung quy định về mã định danh điện tử đối với bất động sản. Mã định danh được cấp cho nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình và quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản...

Mã định danh điện tử được quản lý thống nhất, duy nhất, không trùng lặp, gắn với đối tượng trong cơ sở dữ liệu. Thông tin liên quan phải có nguồn gốc, chính xác, được cập nhật khi có thay đổi hoặc phát hiện sai sót.