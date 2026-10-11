Thêm nhiều trải nghiệm cho du khách

Ngày 2/9/2026 đánh dấu một bước phát triển mới trong khai thác du lịch cộng đồng tại xã Pu Nhi khi bản du lịch cộng đồng Tù Lu - Tìa Ló chính thức ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng. Từ những giá trị văn hóa được gìn giữ trong đời sống, người dân nơi đây bắt đầu xây dựng thành những trải nghiệm để giới thiệu với du khách, mở thêm hướng phát triển kinh tế từ chính lợi thế của bản làng.

Ông Chá A Mua, Trưởng bản Tìa Ló cho biết, bản tập trung khai thác những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Mông. Trong đó, nghề rèn, nghề dệt thổ cẩm, nấu rượu truyền thống, ẩm thực và các trò chơi dân gian được lựa chọn làm những nội dung trải nghiệm chính.

Theo ông Chá A Mua, điều quan trọng trong quá trình xây dựng sản phẩm là giữ được những nét riêng của bản để hoạt động du lịch không tách khỏi đời sống cộng đồng. Những nghề truyền thống vốn được người dân duy trì qua nhiều thế hệ nay có thêm không gian để giới thiệu; những món ăn thường xuất hiện trong sinh hoạt, lễ tết của đồng bào Mông được đưa vào phục vụ du khách; các trò chơi dân gian cũng được tổ chức thành hoạt động trải nghiệm. “Đây đều là những thứ người dân trong bản vẫn duy trì trong cuộc sống hằng ngày. Khi có khách đến, bà con giới thiệu, hướng dẫn để du khách cùng tham gia. Qua đó, người dân vừa có thêm thu nhập, vừa có động lực giữ gìn nghề truyền thống và văn hóa của dân tộc mình”, ông Chá A Mua chia sẻ.

Cột cờ A Pa Chải được công nhận là điểm du lịch.

Ở A Pa Chải, du lịch được mở theo hướng khai thác gắn với vùng biên. Ngày 13/7/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1539/QĐ-UBND công nhận Cột cờ A Pa Chải (xã Sín Thầu) là điểm du lịch. Đây là cơ sở để địa phương từng bước tổ chức, hoàn thiện các dịch vụ, hoạt động trải nghiệm, đưa khu vực Cột cờ và Mốc giao điểm đường biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc trở thành một sản phẩm du lịch rõ nét hơn. Cột cờ A Pa Chải được khánh thành ngày 7/5/2025, đúng dịp kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Công trình nằm tại điểm cao 1.432m, cách Mốc giao điểm đường biên giới 3 nước khoảng 1,4km; tuyến đường lên cột cờ có 519 bậc đá. Cột cờ A Pa Chải cùng Mốc giao điểm đường biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc trên đỉnh Khoang La San tạo thành một điểm nhấn đặc trưng trong hành trình khám phá nơi cực Tây Tổ quốc. Từ khi Cột cờ được xây dựng, lượng người tìm đến Sín Thầu để khám phá, chinh phục cực Tây ngày càng nhiều hơn. Hàng năm, xã đón hàng nghìn lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Ông Đàm Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Sín Thầu chia sẻ: Cùng với khai thác cảnh quan, xã xác định phải gắn các sản phẩm du lịch với văn hóa, đời sống của đồng bào nơi đây. Khi khách ở lại lâu hơn, người dân có thêm cơ hội tham gia dịch vụ lưu trú, ăn uống, giới thiệu văn hóa, qua đó tạo thêm thu nhập và có điều kiện giữ gìn những giá trị truyền thống. Trên địa bàn hiện đã hình thành các cơ sở lưu trú, homestay, dịch vụ ăn uống để phục vụ khách. Một số hộ dân bước đầu tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch từ đón khách lưu trú, chuẩn bị các món ăn truyền thống đến giới thiệu văn hóa Hà Nhì.

Cùng với những sản phẩm gắn với bản làng, vùng biên, không gian du lịch của Điện Biên cũng được mở rộng theo hướng tăng trải nghiệm về đêm. Phố đi bộ Mường Thanh (phường Điện Biên Phủ) là một trong những điểm nhấn mới của khu vực trung tâm tỉnh. Không gian này tạo thêm địa điểm vui chơi, thưởng thức ẩm thực, mua sắm và trải nghiệm văn hóa sau thời gian tham quan các di tích lịch sử trong ngày. Việc hình thành phố đi bộ cũng góp phần thay đổi cách tổ chức hoạt động du lịch tại khu vực đô thị. Nếu trước đây phần lớn hành trình của du khách tập trung vào các điểm di tích, bảo tàng, đồi A1, hầm Đờ cát hay các địa danh gắn với Chiến thắng Điện Biên Phủ, thì những không gian hoạt động về đêm tạo thêm lựa chọn để khách tiếp tục trải nghiệm, nghỉ lại và chi tiêu tại địa phương.

Anh Bùi Hoàng Anh, du khách đến từ thành phố Hải Phòng chia sẻ: Tôi từng đến Điện Biên cách đây khoảng 2 năm, khi đó chủ yếu tham quan các điểm di tích lịch sử. Lần này trở lại, tôi thấy Điện Biên có thêm nhiều điểm để trải nghiệm, trong đó có phố đi bộ với nhiều hoạt động vào buổi tối như: Đi dạo, thưởng thức ẩm thực, mua sắm và tìm hiểu thêm về văn hóa địa phương. Những trải nghiệm như vậy làm chuyến đi phong phú hơn và cũng khiến tôi muốn dành thêm thời gian ở lại.

Theo định hướng phát triển du lịch của tỉnh, đến năm 2030, Điện Biên phấn đấu 45/45 xã, phường có sản phẩm du lịch, phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp và nâng thời gian lưu trú bình quân của khách lên khoảng 3 ngày. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thời gian qua, các địa phương đã chú trọng khai thác lợi thế riêng, xây dựng sản phẩm gắn với văn hóa bản địa, cảnh quan, đời sống cộng đồng và những giá trị đặc trưng của từng vùng. Cùng với hình thành sản phẩm mới, các dịch vụ phục vụ du khách cũng từng bước được bổ sung, tạo thêm trải nghiệm và tăng khả năng giữ chân khách ở lại lâu hơn.