Thêm nhiều tổ chức ngừng dịch vụ trực tuyến vì lỗ hổng PHP

Bộ Tài chính Nhật Bản tạm dừng một số dịch vụ trực tuyến. Ảnh: Bộ Tài chính Nhật Bản

PHP là công nghệ giúp website xử lý dữ liệu ở phía máy chủ. Nếu chương trình PHP có lỗi bảo mật, website có thể trở thành mục tiêu tấn công. Tại Nhật Bản, nhiều doanh nghiệp lớn thông báo tạm ngừng một phần dịch vụ trực tuyến, trong đó có công ty môi giới Nomura, tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ Financial Group, hãng hàng không ANA và công ty đường sắt East Japan Railway.

Tập đoàn Asahi Group Holdings cũng tạm đình chỉ một số trang web và hệ thống để đánh giá rủi ro, trong khi Tokio Marine Holdings ngừng hoạt động trang web của tập đoàn. Bộ Tài chính, Cơ quan Khí tượng và Cơ quan Thuế quốc gia Nhật Bản cũng hạn chế hoặc tạm ngừng một số dịch vụ trực tuyến.

Tại Pháp, tập đoàn viễn thông Orange hạn chế truy cập một số trang web và ứng dụng sử dụng PHP tại các công ty thành viên. Wikimedia Foundation và Internet Archive cũng phải tạm ngừng một số hệ thống để xử lý nguy cơ bảo mật.

Theo bà Madeline Lawrence, đồng sáng lập công ty an ninh mạng Aikido Security của Bỉ, thông tin chi tiết về các lỗ hổng đã bị công khai trước khi bản vá sẵn sàng, tạo điều kiện cho các đối tượng tấn công tìm cách khai thác. Các doanh nghiệp đang phải chạy đua cập nhật hệ thống, trong khi tin tặc có thể tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để khai thác các điểm yếu bảo mật.

Công ty công nghệ Mỹ Cloudflare và tập đoàn Amazon đã ghi nhận hoạt động khai thác lỗ hổng trên diện rộng. Tổng Giám đốc điều hành Cloudflare Matthew Prince cho biết, trong 10 giờ trước khi thông tin được công bố rộng rãi, mạng lưới của công ty ghi nhận hàng nghìn lượt tìm cách khai thác. Con số này tăng lên hàng chục nghìn lượt chỉ trong 45 phút sau khi công bố, hàng trăm nghìn lượt sau 2 giờ và sau đó lên tới hàng triệu lượt.

Việc khắc phục sự cố đang đặt ra nhiều khó khăn cho các tổ chức sử dụng PHP. Ngoài việc cài đặt bản vá, các đơn vị phải kiểm tra khả năng tương thích, đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến dữ liệu và ứng dụng liên quan trước khi khôi phục dịch vụ. Những hệ thống sử dụng phiên bản PHP cũ không còn được hỗ trợ có thể phải nâng cấp sâu hơn.

Theo Valtori, đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin của Chính phủ Phần Lan, quá trình khôi phục một số dịch vụ có thể kéo dài vài ngày, thậm chí vài tuần, do phải kiểm thử kỹ lưỡng sau cập nhật.

Trung Quốc đã yêu cầu các tổ chức rà soát hệ thống, nâng cấp phần mềm và tăng cường giám sát an ninh mạng. Hàn Quốc cũng nâng mức cảnh báo đối với khu vực tư nhân.

Phát biểu tại một sự kiện ở Đức ngày 22-10, Tổng Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella nhận định sự cố cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng phần mềm có khả năng được duy trì và bảo vệ an toàn khi các hệ thống ngày càng phức tạp. Ông cho biết đây là giai đoạn làm việc căng thẳng đối với đội ngũ công nghệ thông tin và an ninh mạng.

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