Trước đó, Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia thông báo vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 3 công nhân thiệt mạng. Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất, cơ quan này cho biết các thi thể và bộ phận cơ thể được tìm thấy vẫn cần được khám nghiệm pháp y và xác định danh tính và chưa biết được bao nhiêu người thiệt mạng.

Vụ cháy xảy ra tại nhà máy PT Fonusa Agung Mulia, thuộc tỉnh Banten, phần lớn đã được khống chế vào Chủ nhật (22/11), nhưng một số khu vực vẫn chưa thể tiếp cận.

Ảnh AP/Dziki Oktomauliyadi

Đám cháy bắt đầu vào khoảng 17 giờ ngày thứ Bảy (21/11), nhanh chóng bao trùm toàn bộ tòa nhà ba tầng của nhà máy tại huyện Serang, tỉnh Banten, khu vực giáp với thủ đô Jakarta.

Ông Rizky Dwianto, quan chức điều hành thuộc Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Banten, cho biết 15 xe cứu hỏa cùng các thiết bị phun nước đã được huy động để dập lửa tại nhiều khu vực của nhà máy. Một lực lượng cứu hộ liên ngành, gồm cảnh sát, quân đội, Hội Chữ thập đỏ Indonesia và các tình nguyện viên, cũng được triển khai đến hiện trường.

Tại khu vực nhà máy, nhiều mảnh vỡ nằm rải rác trên sàn công trình bị thiêu rụi, trong đó có những thanh kim loại biến dạng và các tấm mái tôn cháy đen.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn hiện chưa được xác định. Theo truyền thông địa phương, những công nhân sống sót cho biết đám cháy có thể bắt nguồn từ một thiết bị làm mát ở tầng ba.

Nhà máy PT Fonusa Agung Mulia là nơi sản xuất Milkita, thương hiệu kẹo và đồ ăn nhẹ làm từ sữa của Indonesia, với sản phẩm được xuất khẩu sang hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Ảnh: BASARNAS/AP

Giám đốc điều hành công ty, ông Steven Wijaya, cho biết tại cuộc họp báo chung với chính quyền địa phương ở Serang hôm Chủ nhật rằng khoảng 300 công nhân có mặt bên trong khu phức hợp nhà máy. Trong số này, 65 người được cho là đang ở khu vực bị ảnh hưởng khi hỏa hoạn xảy ra.

Ông cho biết, tính đến chiều Chủ nhật, đã có 24 công nhân trở về nhà.

“Chúng tôi vô cùng lo ngại trước thảm kịch này”, ông Wijaya nói. “Chúng tôi đã thiết lập đường dây nóng để người thân có thể tìm kiếm thông tin về các thành viên gia đình mất tích, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên với những gia đình bị ảnh hưởng”.

Ông Wijaya cũng cho biết nhà máy thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập khẩn cấp và sơ tán phối hợp với lực lượng cứu hỏa địa phương. Theo ông, cơ sở này được trang bị đầy đủ các lối thoát hiểm và hệ thống phòng cháy chữa cháy, bao gồm trụ cứu hỏa cùng nguồn nước dự trữ. Các thiết bị đều đáp ứng tiêu chuẩn an toàn hiện hành và vẫn hoạt động bình thường vào thời điểm xảy ra vụ cháy.

Trong tuyên bố được đưa ra vào tối Chủ nhật, các nhà chức trách cho biết có tổng cộng 63 người được xác định là có mặt tại khu vực xảy ra hỏa hoạn. Trong số đó, 29 người được xác nhận còn sống, bao gồm 5 người phải nhập viện điều trị do bị thương. Hiện vẫn còn 34 công nhân mất tích.

Cơ quan chức năng thu thập mẫu ADN để xác định danh tính

Do tình trạng thi thể khiến việc nhận dạng bằng mắt thường gần như không thể thực hiện, các nhà chức trách đã kêu gọi thân nhân cung cấp mẫu ADN cùng những thông tin cần thiết để phục vụ quá trình xác định danh tính nạn nhân.

Ông Wahyu Hidayati Dwi Palupi, người đứng đầu bộ phận nhận dạng nạn nhân của Cảnh sát Quốc gia Indonesia, cho biết các túi đựng thi thể đã được chuyển đến bệnh viện để tiến hành công tác nhận dạng.

Mặc dù đám cháy phần lớn đã được khống chế vào Chủ nhật, lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước làm mát tại hiện trường trước khi có thể tiếp cận toàn bộ các khu vực của nhà máy, theo ông Tubagus Mahfud, trưởng bộ phận điều hành thuộc Sở Cứu hỏa Serang.

“Chúng tôi đang tiến hành rà soát các khu vực đã được kiểm soát. Một phần công trình đã bị sập, trong khi điều kiện ánh sáng kém buộc các nhân viên cứu hỏa phải tiến hành công việc một cách thận trọng”, ông Mahfud cho biết.

Ông cũng cảnh báo các vật liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất tại nhà máy có thể khiến ngọn lửa bùng phát trở lại. Vì vậy, việc hoàn tất công tác làm mát là yếu tố đặc biệt quan trọng trước khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm.

Trong khi đó, nhiều người thân của các công nhân mất tích vẫn túc trực bên ngoài nhà máy bị thiêu rụi, lo lắng chờ đợi thông tin về gia đình mình.

Những năm gần đây, Indonesia liên tiếp xảy ra các vụ cháy công nghiệp nghiêm trọng gây thương vong, làm dấy lên những lo ngại về tiêu chuẩn an toàn lao động cũng như khả năng chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp tại những nhà máy sản xuất trong nước.