Thêm nhiều nguồn lực trong Tháng cao điểm 'Vì người nghèo'

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 được triển khai từ ngày 17/10 - 18/11. Hưởng ứng chương trình, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và cộng đồng xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động an sinh, huy động nguồn lực hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Tháng cao điểm "Vì người nghèo" chính thức được triển khai từ ngày 17/10 - 18/11.

Ngày 12/10/2026, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đã có thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo năm 2026. Thư kêu gọi ghi nhận những đóng góp của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đối với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; đồng thời nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần được tiếp tục quan tâm, hỗ trợ.

Trên tinh thần đó, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế, tổng trị giá trên 9,8 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Không dừng lại ở việc phối hợp trao nguồn lực, các địa phương còn tổ chức hướng dẫn kỹ thuật và phổ biến kiến thức cần thiết, giúp người dân từng bước làm chủ phương thức sản xuất, phát huy hiệu quả hỗ trợ.

Ông Trần Văn Hoạt vui mừng khi được hỗ trợ mô hình bò giống.

Ông Trần Văn Hoạt (hộ cận nghèo ở thôn Cao Thắng, xã Thạch Lạc) chia sẻ: “Được hỗ trợ bò giống, gia đình tôi rất vui mừng vì có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, cải thiện thu nhập. Gia đình sẽ cố gắng chăm sóc, phát triển đàn bò, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, giảm bớt khó khăn”.

Cùng với hỗ trợ sinh kế, MTTQ các cấp tiếp tục kết nối, huy động nguồn lực triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội bền vững cho người nghèo, người yếu thế. Từ đầu tháng 9 đến nay, MTTQ các cấp đã phối hợp các địa phương, đơn vị tài trợ khởi công xây dựng hàng chục căn nhà cho người dân. Việc kết hợp hỗ trợ nhà ở, sinh kế và các nhu cầu thiết yếu góp phần giúp những gia đình khó khăn có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên.

Xã Thiên Cầm tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026.

Tinh thần sẻ chia ấy cũng đang được lan tỏa từ tỉnh đến cơ sở, từ các chương trình của MTTQ đến những hoạt động cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Tại xã Thiên Cầm, công tác chăm lo người nghèo được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, gắn với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia của cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm Phạm Văn Tuấn cho biết: “Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, xã đã tổ chức lễ phát động cấp xã, thôn. Đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân hưởng ứng tích cực, trách nhiệm. Từ nguồn lực huy động được, địa phương sẽ ưu tiên triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh từng hộ, chú trọng tạo sinh kế, giúp người dân có điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài”.

Các tổ chức, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng.

Không chỉ MTTQ và chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể cũng chủ động lựa chọn những phần việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu thực tế của người dân. Hội Chữ thập đỏ triển khai đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026). Các cấp hội phụ nữ sôi nổi thi đua gắn với các hoạt động chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2026). Đoàn Thanh niên tổ chức các chương trình tình nguyện vì cộng đồng...

Cùng đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tiếp tục đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng nhà ở, trao học bổng, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi và thực hiện nhiều công trình, phần việc hướng về cộng đồng.

Các cấp hội chữ thập đỏ sôi nổi thi đua chào mừng 80 năm thành lập hội, gắn với các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo".

Bà Trần Thị Hải Việt, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: “Trong đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, 100% hội chữ thập đỏ - bảo trợ xã hội xã, phường và đơn vị trực thuộc sẽ triển khai ít nhất một phần việc nhân đạo. Toàn tỉnh phấn đấu hỗ trợ 50 nhà nhân ái, 10 mô hình sinh kế, 25 địa chỉ nhân đạo, 300 học bổng cho học sinh nghèo; truyền thông về sơ cứu cộng đồng, giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho 800 người và vận động 800 người tham gia hiến máu. Các hoạt động chuyển từ trao tặng đơn thuần sang hỗ trợ sinh kế, phục hồi năng lực, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững”.

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần sẻ chia của cộng đồng đang tạo thêm nguồn lực cho công tác giảm nghèo ở Hà Tĩnh. Ý nghĩa của Tháng cao điểm “Vì người nghèo” không chỉ nằm ở những phần quà được trao mà còn ở việc hỗ trợ đúng nhu cầu, tạo sinh kế và đồng hành lâu dài, giúp người nghèo phát huy nội lực, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

“Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm nay được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Đây là dịp tiếp tục khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái, huy động sự chung tay của cộng đồng xã hội trong chăm lo, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. MTTQ các cấp sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, kết nối các nguồn lực, phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ đúng đối tượng, hiệu quả. Qua đó, không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tạo động lực để người nghèo vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, từng bước thoát nghèo bền vững, thực hiện mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bà Hà Thị Việt Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh