Thêm nhiều không gian văn hóa đa dạng tại Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Khám phá văn hóa, thể thao các nước tại Lễ hội lần thứ nhất. (Ảnh: THẾ ĐẠI-HÀ MY)

Đây là lần thứ hai Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội diễn ra, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức. Lễ hội diễn ra từ ngày 1 đến 4/10 tại Hoàng thành Thăng Long với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”.

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO, có sự tham gia của khoảng 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, tiếp tục khẳng định quy mô và sức lan tỏa ngày càng mở rộng của một sự kiện văn hóa đối ngoại mang tầm quốc tế.

Năm nay, lễ hội có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim với 18 quốc gia đăng ký tham gia, không gian thời trang với 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống, cùng sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế, hứa hẹn sẽ tạo nên các không gian giao lưu âm nhạc đa văn hóa xuyên suốt từ ngày 1 đến 4/10.

Trong khuôn khổ lễ hội năm nay, Khu vực “Lan tỏa sáng tạo từ di sản-Festival Games Quốc tế” mang đến một không gian trải nghiệm mới, kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với công nghệ và công nghiệp sáng tạo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, phát hành và vận hành các trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam, tạo cơ hội để công chúng trực tiếp trải nghiệm và khám phá di sản qua những hình thức tương tác hiện đại, các hoạt động trình diễn cosplay, kết hợp vũ đạo từ game Audition cùng hiệu ứng màn hình LED, mở ra một không gian trải nghiệm trẻ trung, sôi động và hấp dẫn tại lễ hội.

Sự đa dạng trong các hoạt động của lễ hội năm nay cho sức hút ngày càng lớn của Lễ hội Văn hóa thế giới, với nhiều loại hình, từ triển lãm, trình diễn, ẩm thực, điện ảnh, thời trang đến âm nhạc và các hoạt động trải nghiệm văn hóa.

Lễ hội là nơi các quốc gia giới thiệu bản sắc, di sản và những giá trị văn hóa đặc trưng, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Đây cũng là dịp để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những giá trị đặc sắc, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam, Thủ đô Hà Nội và những giá trị văn hóa, di sản của đất nước đến bạn bè quốc tế.