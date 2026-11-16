Thêm nhiều hành khách được hưởng chính sách miễn phí vé giao thông công cộng
Hà Nội triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt, đường sắt đô thị đối với hai nhóm đối tượng, gồm người có tài năng được thành phố phê duyệt hưởng chính sách thu hút, trọng dụng cùng thân nhân; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/them-nhieu-hanh-khach-duoc-huong-chinh-sach-mien-phi-ve-giao-thong-cong-cong-post675856.antd