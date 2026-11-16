Thêm nhiều hành khách được hưởng chính sách miễn phí vé giao thông công cộng | ATV ngày 16/11/2026

Ngày 16/11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đỗ Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra, giám sát tại 11 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh nhằm nắm tình hình thực tế, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.