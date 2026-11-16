Thêm nhiều hành khách được hưởng chính sách miễn phí vé giao thông công cộng | ATV ngày 16/11/2026
Tháng 10/2026 toàn quốc xảy ra 221 vụ cháy; Thêm nhiều hành khách được hưởng chính sách miễn phí vé giao thông công cộng; Tạm giữ hình sự đối tượng hành hung tài xế taxi sau va chạm giao thông; Doanh nghiệp giao xe cơi nới thành thùng cho nhân viên vi phạm giao thông bị phạt 80 triệu đồng .
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/them-nhieu-hanh-khach-duoc-huong-chinh-sach-mien-phi-ve-giao-thong-cong-cong-atv-ngay-16112026-post675850.antd