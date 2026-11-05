Thêm nhiều chuyến bay ở châu Âu bị đe dọa đánh bom

Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 5/11, hàng loạt chuyến bay chở khách ở châu Âu tiếp tục nhận được cảnh báo có bom.

Nhiều máy bay phải chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp hoặc bay dưới sự hộ tống của máy bay chiến đấu, trong làn sóng đe dọa đánh bom nhằm vào hàng không châu Âu kéo dài từ đầu tuần.

Văn phòng Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết một máy bay Airbus A320 của hãng Aer Lingus, Ireland đang bay từ Dublin tới Rome đã phải chuyển hướng tới căn cứ không quân Évreux ở vùng Normandy, phía Tây thủ đô Paris.

Không quân Pháp đã điều máy bay hộ tống ngay khi nhận được thông tin. Lực lượng rà phá bom mìn đã có mặt tại sân bay, đồng thời 151 hành khách và 6 thành viên tổ bay được đưa tới nơi an toàn.

Cũng trong ngày, hãng tin ANSA của Italy (I-ta-li-a) đưa tin một chuyến bay của hãng Finnair (Phần Lan) từ Helsinki tới Rome đã được máy bay chiến đấu Italy hộ tống tới sân bay Fiumicino, sau đó được các chuyên gia chất nổ kiểm tra.

Người phát ngôn Finnair cho biết máy bay hạ cánh bình thường. Phía hãng cũng xác nhận chuyến bay Helsinki - Vienna của Finnair do hãng Jettime khai thác bị đe dọa, song đã hạ cánh an toàn.

Một chuyến bay của Wizz Air từ Milan tới Warsaw cũng phải chuyển hướng tới Vienna.

Tại Bulgaria, đài truyền hình quốc gia BNT cho biết 3 máy bay của Ryanair đã hạ cánh khẩn cấp vì bị đe dọa đánh bom. Hai chiếc bay từ Copenhagen và Madrid hạ cánh xuống thủ đô Sofia, chiếc còn lại xuất phát từ London chuyển hướng tới Plovdiv.

Trước đó vào ngày 3/11, ít nhất 7 chuyến bay và một tàu du lịch ở châu Âu đã bị đe dọa đánh bom. Các vụ việc này khiến một sân bay gần Warsaw phải tạm đóng cửa, còn Không quân Italy phải hộ tống một máy bay của Ryanair về Rome.

Các hãng bị ảnh hưởng gồm LOT (Ba Lan), Scandinavian Airlines, Wizz Air và Ryanair, trong đó Ryanair chịu tác động nặng nhất với 4 chuyến bay. Giới chuyên gia an ninh hàng không đánh giá số vụ đe dọa trong cùng một ngày như vậy là hiếm thấy.

Đến nay, giới chức chưa phát hiện thiết bị nổ nào trên các chuyến bay bị đe dọa. Các nhà điều tra cho biết, chưa có bằng chứng ban đầu cho thấy một quốc gia thù địch đứng sau các vụ việc. Nhà chức trách các nước châu Âu đang chia sẻ thông tin để phối hợp điều tra./.