Thêm nhiều chung cư cũ được Hải Phòng xác định nguy hiểm cấp độ D

Nhiều chung cư cũ được Hải Phòng xác định nguy hiểm cấp độ D. Ảnh: ĐH

Sở này kiến nghị không nên sử dụng 10 công trình cấp D và 1 công trình cấp C, các công trình còn lại được kiến nghị sửa chữa, bảo trì theo từng hạng mục cụ thể.

11 chung cư được xác định công trình nguy hiểm cấp độ D

Cụ thể, kết quả kiểm định, đánh giá, trong 11 công trình cấp độ D, tại phường Ngô Quyền có tới 7 công trình. Các công trình này bao gồm: Tập thể số 10 Máy Tơ, tập thể Kim khí số 27/67 Ngô Quyền, nhà 103 Ngô Quyền, lô 2 tập thể Thái Phiên, lô 5 ngõ 317C Đà Nẵng, khu Xây lắp thủy sản D ngõ 92 Lê Thánh Tông, Trạm điện cửa Cấm ngõ 136 Ngô Quyền. Cả 7 công trình này đều được kiến nghị không nên sử dụng.

Tại phường Hồng Bàng, có 3 công trình cấp D gồm: Nhà 299-305 Lý Thường Kiệt, nhà 319-325 Lý Thường Kiệt và nhà 338-340 Lý Thường Kiệt. Trong đó, hai công trình 299-305 và 338-340 Lý Thường Kiệt được kiến nghị không nên sử dụng. Riêng công trình 319-325 Lý Thường Kiệt được kiến nghị sửa chữa các kết cấu hư hỏng tại sàn, tường, cầu thang, mái và thực hiện bảo trì định kỳ.

Tại phường Gia Viên có 1 công trình cấp D tại ngõ 33 Lương Khánh Thiện, công trình này được kiến nghị không nên sử dụng.

Như vậy, trong 11 công trình cấp D, chỉ có công trình 319-325 Lý Thường Kiệt được đề xuất sửa chữa, bảo trì, còn lại 10 công trình đều được khuyến nghị không nên sử dụng.

Theo đánh giá chung, công trình cấp D có kết cấu chịu lực không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, không phù hợp để tiếp tục khai thác, sử dụng. Các công trình thuộc cấp độ này cần được quản lý, có phương án di dời và cải tạo, xây dựng lại theo quy định của pháp luật về nhà ở.

16 công trình chung cư cũ ở mức độ nguy hiểm cấp C

Bên cạnh đó, kết quả kiểm định cũng xác định 16 công trình chung cư cũ ở mức độ nguy hiểm cấp C.

Cụ thể, tại phường Ngô Quyền có 5 công trình gồm: Tập thể số 10 Máy Tơ, tòa T5 Cầu Tre, lô 3 và lô 4 ngõ 317C Đà Nẵng, khu tập thể xây lắp thủy sản C ngõ 92 Lê Thánh Tông). Các công trình này được kiến nghị sửa chữa những kết cấu hư hỏng tại sàn, cầu thang hoặc tường, tùy từng công trình, đồng thời thực hiện bảo trì định kỳ. Riêng công trình tập thể số 10 Máy Tơ được kiến nghị sửa chữa sàn, cầu thang và bảo trì định kỳ.

Tại phường Hồng Bàng có 4 công trình cấp C, gồm: Nhà 307-317 Lý Thường Kiệt, nhà 326-330 Lý Thường Kiệt, nhà 116-122 Phan Bội Châu và nhà 12 Hoàng Văn Thụ. Trong đó, nhà 307-317 Lý Thường Kiệt được kiến nghị không nên sử dụng. Ba công trình còn lại được kiến nghị sửa chữa các kết cấu hư hỏng tại sàn, tường, cầu thang hoặc cột, mái và bảo trì định kỳ theo từng hạng mục.

Tại phường Hồng An có 2 công trình cấp C là nhà A1 Quán Toan và nhà A2 Quán Toan. Cả hai đều đều được kiến nghị sửa chữa các kết cấu hư hỏng tại sàn, tường và thực hiện bảo trì định kỳ.

Tại phường An Biên cũng có 2 công trình cấp C là lô A42 tập thể Lam Sơn và nhà 3 tầng ngõ 278 Trần Nguyên Hãn, được kiến nghị sửa chữa những hạng mục hư hỏng tại sàn, tường, trần hoặc mái và bảo trì định kỳ.

Tại phường Gia Viên có công trình tập thể số 9 Phạm Minh Đức được đánh giá cấp C và được khuyến nghị sửa chữa các kết cấu hư hỏng tại sàn, tường, trần, mái và bảo trì định kỳ.

Phường Lê Chân có công trình tại 20 Nguyễn Công Trứ được kiến nghị sửa chữa các kết cấu hư hỏng tại sàn, tường, trần, mái và bảo trì định kỳ.

Phường Chí Linh cũng có khu nhà A3-2 tầng được đánh giá cấp C, với khuyến nghị sửa chữa các kết cấu hư hỏng tại sàn, tường và bảo trì định kỳ. Ngoài ra tại phường Chí Linh còn có một công trình cấp độ B là tòa nhà 17B, công trình này có khả năng chịu lực cơ bản đáp ứng yêu cầu nhưng vẫn tồn tại hư hỏng cục bộ, được khuyến nghị sửa chữa các hư hỏng và thực hiện bảo trì định kỳ.

Theo đánh giá chung, với nhóm cấp C, kết cấu chịu lực tại một hoặc một số bộ phận không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ, cần được sửa chữa, gia cường, cải tạo hoặc có giải pháp xử lý phù hợp nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng.