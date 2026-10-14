Thêm nhiều Chủ tịch Fed khu vực nghiêng về một lần tăng lãi suất nữa trong năm nay

Chủ tịch Fed New York John Williams. Ảnh: Federal Reserve Bank of New York

Fed có thể chưa kết thúc chu kỳ tăng lãi suất

Ngày 13/10, Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cho biết bà hiện cho rằng “việc tăng lãi suất thêm một chút trước cuối năm là phù hợp”. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc đáng kể vào tổng thể dữ liệu kinh tế sắp tới và tác động của chúng tới triển vọng cũng như cán cân rủi ro.

Quan điểm của bà Collins cho thấy Fed có thể chưa kết thúc chu kỳ thắt chặt tiền tệ sau động thái hồi tháng 9. Khi đó, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) nhất trí tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4,00%. Quyết định ngày 16/9 được thông qua với tỷ lệ 12-0, trong bối cảnh Fed đánh giá hoạt động kinh tế tiếp tục tăng trưởng vững, trong khi lạm phát còn ở mức cao.

Cùng ngày, Chủ tịch Fed New York John Williams cũng tái khẳng định quan điểm rằng thêm một lần tăng lãi suất trong năm nay là phù hợp. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg được Reuters dẫn lại, Williams cho rằng Fed có thể cần nâng lãi suất thêm một lần trong năm 2026 để tiếp tục đưa lạm phát trở lại mục tiêu.

Theo Chủ tịch Fed New York, có những dấu hiệu cho thấy lạm phát sẽ giảm đáng kể và tiến gần mục tiêu 2% trong năm 2027. Ông cho biết ở thời điểm hiện tại chưa thấy lý do để cho rằng Fed sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất trong năm tới, dù vẫn để ngỏ khả năng các dữ liệu kinh tế mới có thể khiến triển vọng này thay đổi.

Các phát biểu mới nhất của Collins và Williams không nhất thiết cho thấy bất đồng về bước đi tiếp theo của Fed. Cả hai đều nghiêng về khả năng còn một lần tăng lãi suất trong năm nay. Điểm đáng chú ý hơn nằm ở cách hai quan chức đánh giá mức độ dai dẳng của áp lực giá và thời điểm chu kỳ tăng lãi suất có thể kết thúc.

Dự báo tháng 9 của Fed cũng phù hợp với khả năng còn thêm một đợt tăng lãi suất. Trung vị dự báo của các quan chức đối với lãi suất quỹ liên bang cuối năm 2026 là 4,1%, cao hơn biên độ 3,75-4,00% sau cuộc họp tháng 9. Trung vị dự báo lạm phát theo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân năm nay là 3,7%, còn lạm phát lõi ở mức 3,4%, đều cao hơn mục tiêu 2%.

Chủ tịch Fed Boston Susan Collins. Ảnh: Federal Reserve/Wikimedia Commons

AI, thuế quan và năng lượng khiến bài toán khó hơn

Chủ tịch Fed Boston cho rằng kinh tế Mỹ và thị trường lao động vẫn tương đối vững, tạo điều kiện để Fed tập trung vào nhiệm vụ đưa lạm phát trở lại mục tiêu. Tuy nhiên, bà lưu ý ba nguồn gây áp lực lên giá cả gồm làn sóng đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ AI, tác động của thuế quan và giá nhiên liệu tăng có thể khiến nỗ lực hạ nhiệt lạm phát trở nên phức tạp hơn. “Tôi dự kiến cả lạm phát toàn phần và lạm phát lõi sẽ tiếp tục cao hơn mục tiêu 2% của Fed trong những tháng tới”, Collins nói.

Đầu tư cho AI có thể hỗ trợ năng suất về dài hạn, song làn sóng xây dựng hạ tầng phục vụ công nghệ này cũng đang tạo thêm nhu cầu trong nền kinh tế, khiến quá trình hạ nhiệt lạm phát trở nên phức tạp hơn.

Thuế quan lại tạo sức ép theo hướng chi phí. Khi chi phí nhập khẩu tăng, doanh nghiệp phải lựa chọn giữa việc hấp thụ phần tăng thêm vào lợi nhuận hoặc chuyển một phần sang giá bán. Tác động tới lạm phát vì thế sẽ phụ thuộc vào sức cầu cũng như khả năng định giá của doanh nghiệp.

Trong khi đó, giá năng lượng là biến số khó kiểm soát hơn. Căng thẳng tại Trung Đông đã giữ giá dầu ở mức cao, làm tăng chi phí nhiên liệu, vận tải và thị trường tiếp tục lo ngại giá năng lượng cao có thể kéo dài áp lực lạm phát.

Những yếu tố này khiến thời điểm Fed có thể kết thúc chu kỳ tăng lãi suất trở nên khó đoán hơn. Trong khi bà Collins nhấn mạnh các rủi ro có thể làm quá trình giảm lạm phát kéo dài, ông Williams tỏ ra lạc quan hơn về xu hướng giá cả trong năm tới. Dù vậy, quan điểm của Williams vẫn để ngỏ khả năng Fed cần hành động thêm trước khi năm 2026 kết thúc.

Fed hiện còn hai cuộc họp chính sách trong năm nay, vào ngày 27-28/10 và 8-9/12. Cuộc họp tháng 12 cũng đi kèm bộ dự báo kinh tế mới của các quan chức Fed. Nếu ngân hàng trung ương Mỹ giữ nguyên lãi suất vào cuối tháng 10, tháng 12 sẽ là cơ hội cuối cùng để thực hiện thêm một đợt tăng trong năm 2026.

Thị trường hiện nghiêng về kịch bản Fed chưa hành động ngay trong tháng 10. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đánh giá có 77% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27–28/10, tăng từ mức 51% cách đây một tháng. Đồng thời, thị trường đang định giá khả năng Fed sẽ thắt chặt chính sách thêm khoảng 75 điểm cơ bản vào cuối năm 2027. Sự chú ý vì thế có thể chuyển dần sang cuộc họp tháng 12, đặc biệt là các số liệu lạm phát được công bố trước thời điểm đó.

Một số quỹ đầu tư lớn cũng chưa cho rằng chu kỳ thắt chặt đã kết thúc. Giám đốc đầu tư của PIMCO - công ty quản lý trái phiếu lớn nhất thế giới - Dan Ivascyn ngày 13/10 nhận định, Fed có thể còn tăng lãi suất một hoặc hai lần trước khi chu kỳ hiện tại khép lại, trong bối cảnh giá dầu cao tiếp tục làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

“Có lẽ Fed sẽ tạm thời giữ nguyên lãi suất ở thời điểm này, rồi nhiều khả năng sẽ tăng thêm một lần nữa trong năm nay”, Dan Ivascyn nói và nhận định thêm: “Quan điểm của chúng tôi là, với triển vọng hiện tại, Fed có thể sẽ có thêm một đến hai đợt thắt chặt”.