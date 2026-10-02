Thêm nhiệm vụ mới cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Theo đó, trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện các hoạt động nghiên cứu, hỗ trợ, kết nối và cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, thông tin và thống kê khoa học, công nghệ.

Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, trung tâm có nhiệm vụ thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, huy động nguồn lực đầu tư, hỗ trợ các cơ sở ươm tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp; tổ chức thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh công nghệ mới; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, kết nối các mạng lưới đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước.

Về chuyển đổi số, trung tâm có nhiệm vụ triển khai, vận hành hạ tầng số, nền tảng số và các hệ thống thông tin dùng chung của thành phố; tích hợp, chia sẻ, khai thác dữ liệu dùng chung; hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Trung tâm còn có nhiệm vụ nghiên cứu, tổng hợp, phân tích và cung cấp thông tin, số liệu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng, quản lý, kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.