Thêm nhận thức pháp luật về kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn

Chương trình là hoạt động cụ thể nhằm thực hiện kế hoạch của UBND và CATP Hà Nội về triển khai “Chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”.

Tại buổi tuyên truyền, Thiếu tá Nguyễn Chí Mạnh, Phó trưởng Công an phường Xuân Phương đã thông tin về chương trình khảo sát nhận thức kỹ năng lái xe an toàn được thực hiện trên không gian mạng.

Thiếu tá Nguyễn Chí Mạnh, Phó trưởng Công an phường Xuân Phương thông tin về chương trình khảo sát nhận thức kỹ năng lái xe an toàn

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, cư dân quét mã QR và thực hiện bài khảo sát theo hướng dẫn.

Theo chỉ huy Công an phường Xuân Phương, dù nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, cư dân trong độ tuổi từ 30-50 đều đã có bằng lái xe nhưng cùng với thời gian, kiến thức pháp luật đã “phai nhạt” đi nhiều. Do đó thông qua khảo sát góp phần nâng cao nhận thức về kỹ năng lái xe an toàn.

Để có thêm kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tại buổi tuyên truyền Đại úy Lê Phương, cán bộ Công an phường Xuân Phương đã phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tham gia giao thông.

CBCS Công an phường Xuân phát tờ rơi hướng dẫn tham gia khảo sát

Đồng thời, phân tích, cảnh báo những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: không chú ý quan sát, chuyển hướng không bảo đảm an toàn, không nhường đường, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, tín hiệu đèn giao thông; tránh, vượt sai quy định; điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe theo quy định; giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển; lạng lách, đánh võng và các hành vi nguy hiểm khác.

CBCS Công an phường Xuân Phương trực tiếp hướng dẫn nhân dân tham gia khảo sát

Bên cạnh đó, Đại úy Lê Phương còn phổ biến quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển phương tiện; hậu quả và trách nhiệm liên quan đến hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện; đồng thời nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và các cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp quản lý, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông. Người tham gia được hướng dẫn nhận diện các nguy cơ mất an toàn, kỹ năng quan sát, phán đoán, xử lý những tình huống thường gặp và chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông.

Đại úy Lê Phương, cán bộ Công an phường Xuân Phương tuyên truyền phổ biến pháp luật

Thông qua hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn thực hành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cư dân trên địa bàn xã được củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện và khả năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Tại hội nghị, CBCS Công an phường Xuân Phương cũng đã tổ chức phát tờ rơi hướng dẫn các đối tượng tham gia hội nghị tuyên truyền pháp luật tham gia khảo sát nhận thức kỹ năng lái xe an toàn.

Qua đó, góp phần hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, văn minh; nâng cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cư dân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đồng thời lan tỏa ý thức tự giác chấp hành pháp luật đến gia đình, học sinh và cộng đồng dân cư.

Chỉ huy Công an phường Xuân Phương cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tăng cường hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn.