Thêm nguồn lực hỗ trợ người nghèo tham gia chính sách bảo hiểm

Với nhiều người dân miền núi, điều kiện kinh tế còn khó khăn, những cuốn sổ được trao tặng là món quà giúp người dân yên tâm hơn trong cuộc sống. Ảnh: MINH ANH

Tại xã Sông Vàng, đã có 136 sổ BHXH tự nguyện được trao cho người thuộc hộ nghèo, hỗ trợ kinh phí tham gia trong 6 tháng. Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ hoạt động tình nghĩa của ngành, do viên chức, người lao động BHXH thành phố đóng góp.

Chị Zơ Râm Thị Hai bày tỏ: “Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, thu nhập chủ yếu dựa vào làm nương rẫy nên trước đây chưa nghĩ đến việc tham gia BHXH tự nguyện. Giờ được hỗ trợ kinh phí tham gia, tôi sẽ cố gắng duy trì đóng tiếp sau thời gian được tặng sổ”.

Tại xã Đức Phú, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp BHXH cơ sở Bàn Thạch trao 25 sổ BHXH tự nguyện cho người có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu là lao động tự do. Chương trình do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Quảng Nam tài trợ.

Ở xã Bến Giằng, BHXH thành phố phối hợp UBND xã trao 100 sổ cho người thuộc hộ nghèo, hỗ trợ kinh phí tham gia trong 6 tháng đầu. Người dân còn được tư vấn về quyền lợi, điều kiện hưởng lương hưu và BHYT khi đủ điều kiện.

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT xã phối hợp BHXH cơ sở Bàn Thạch trao 25 sổ cho người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam Hải, với nguồn tài trợ từ Phòng khám đa khoa Toàn Mỹ - Chi nhánh Công ty TNHH Y khoa Toàn Mỹ.

Tại khu vực đô thị, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh phối hợp BHXH cơ sở Thanh Khê trao 88 sổ BHXH và thẻ BHYT, tổng trị giá gần 80 triệu đồng. Trong đó, có 58 sổ BHXH với thời gian hỗ trợ 12 tháng dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và 30 thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí do các nhà hảo tâm, đơn vị trên địa bàn tài trợ.

UBND phường An Hải cũng vừa phối hợp Hội Doanh nghiệp phường và các đơn vị đồng hành vận động trao 212 thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí gần 290 triệu đồng. Trong đó, 76 thẻ được trao tại hai phân hiệu Trường Tiểu học Ngô Gia Tự và 40 thẻ tại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ. Các em đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng không thuộc diện hộ nghèo. Mỗi thẻ có thời hạn 12 tháng; kinh phí trao tại hai trường hơn 158 triệu đồng.

Em Nguyễn Văn Việt, một trong những học sinh được nhận thẻ, bày tỏ niềm vui vì được hỗ trợ thiết thực: “Tấm thẻ này giúp em giảm bớt nỗi lo chi phí khám, chữa bệnh và yên tâm hơn trong học tập”.

Giám đốc BHXH thành phố Nguyễn Trí Đại cho biết, những cuốn sổ được trao tặng là bước khởi đầu giúp người dân tiếp cận chính sách, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ trực tiếp, người tham gia BHXH tự nguyện còn được hưởng hỗ trợ mức đóng từ ngân sách Nhà nước và thành phố.

Theo Nghị quyết số 84/2026/NQ-HĐND, từ ngày 10/8/2026, người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tổng cộng 80% mức đóng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 50%, ngân sách thành phố hỗ trợ thêm 30%. Với mức đóng 330.000 đồng/tháng, người thuộc hộ nghèo chỉ phải đóng 66.000 đồng/tháng.

Chính sách đã góp phần giảm gánh nặng tài chính, khuyến khích người dân duy trì tham gia BHXH tự nguyện, mở rộng diện bao phủ và bảo đảm an sinh xã hội bền vững.