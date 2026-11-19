Đoàn viên Chi đoàn ấp 2, xã An Minh phối hợp nhân viên ngân hàng hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

Thiếu kinh phí

Ở khóm, ấp, ban công tác Mặt trận và tổ chức đoàn thể là các tổ chức trực tiếp đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân. Đồng thời, vận động hội viên tham gia phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế. Công việc nhiều nhưng kinh phí phục vụ hoạt động còn hạn chế.

Theo phản ánh từ các ấp, ngân sách cấp cho mỗi ấp trước đây khoảng 2 triệu đồng/tháng, phải trang trải nhiều khoản chi chung như điện, nước, internet và phục vụ hoạt động của chi bộ, ban lãnh đạo ấp cùng các tổ chức đoàn thể. Sau khi thanh toán các khoản thiết yếu, phần kinh phí có thể hỗ trợ từng chi hội chỉ khoảng 100.000 - 200.000 đồng/tháng. Nguồn thu từ hội phí được trích lại không đáng kể, khó đáp ứng nhu cầu tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền, tập huấn.

Thực tế tại Chi hội Phụ nữ ấp Thái Hòa, xã Đông Thái cho thấy rõ những khó khăn này. Theo Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Thái Hòa Trần Thị Bích Liễu, nguồn kinh phí của chi hội chủ yếu dựa vào phần hội phí được trích lại. Mỗi khi tổ chức tập huấn nghiệp vụ hoặc sinh hoạt nhân các ngày lễ, chi hội phải xin hỗ trợ từ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã khoảng 200.000 - 300.000 đồng, vận động thêm chi bộ ấp hoặc hội viên đóng góp.

Bà Liễu nói: “Có kinh phí thì buổi sinh hoạt được tổ chức chu đáo hơn. Mỗi lần mời hội viên họp mà không có chút bánh, ly nước, người tổ chức cũng cảm thấy ái ngại”. Trong khi đó, mức phụ cấp cho chi hội trưởng chỉ khoảng 1,7 triệu đồng/tháng.

Tại xã Giồng Riềng, áp lực công việc đặt ra yêu cầu lớn đối với cán bộ tổ chức đoàn thể. Chủ tịch Hội Nông dân xã Giồng Riềng Nguyễn Hùng Kiệt cho biết Hội Nông dân xã hiện quản lý khoảng 5.900 hội viên, với 27 chi hội, trong đó có 13 chi hội nông dân ấp thuộc vùng đặc biệt khó khăn.

“Khối lượng công việc chuyên môn cần triển khai đến từng chi hội rất lớn. Các chi hội trưởng là lực lượng trực tiếp truyền tải thông tin, vận động hội viên thực hiện nhiều phần việc của ấp nhưng điều kiện bảo đảm cho hoạt động vẫn còn hạn chế, phần lớn đều dùng tiền phụ cấp cá nhân để lo việc chung”, ông Nguyễn Hùng Kiệt nói.

Bí thư Chi đoàn ấp 2, xã An Minh hướng dẫn người dân khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã thực hiện thủ tục hành chính.

Thêm nguồn lực, nâng cao chất lượng hoạt động

Từ thực tế trên, cùng với yêu cầu rà soát, điều chỉnh chính sách sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và thay đổi danh sách các địa bàn đủ điều kiện thụ hưởng, việc ban hành chính sách hỗ trợ mới trở nên cần thiết. Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trước đây không còn phù hợp với tổ chức đơn vị hành chính và các quy định hiện hành.

Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho ban công tác Mặt trận và các chi hội thuộc tổ chức chính trị - xã hội ở các địa bàn đủ điều kiện, gồm đơn vị hành chính cấp xã đặc biệt khó khăn, khóm, ấp, khu phố đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã an toàn khu và xã biên giới.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 9/11/2026, mỗi tổ chức được hỗ trợ 2 triệu đồng/năm. Đối tượng gồm ban công tác Mặt trận, chi hội nông dân, chi hội phụ nữ, chi hội cựu chiến binh và chi đoàn. Kinh phí được sử dụng cho các hoạt động sinh hoạt định kỳ, sơ kết, tổng kết, phát động phong trào, tuyên truyền, mua sách, báo, in ấn tài liệu và khen thưởng theo quy định.

Theo UBND tỉnh, toàn tỉnh dự kiến có 721 khóm, ấp, khu phố thuộc diện được hỗ trợ, với 3.605 tổ chức. Tổng kinh phí ngân sách tỉnh bảo đảm mỗi năm khoảng 7,21 tỷ đồng. Nhiều ý kiến cho rằng chính sách hỗ trợ mới là nguồn động viên thiết thực đối với cán bộ tổ chức đoàn thể cơ sở. Dù mức hỗ trợ chưa thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu, nhưng có thêm nguồn kinh phí giúp các chi hội chủ động hơn trong tổ chức hoạt động, giảm phụ thuộc vào vận động đóng góp.