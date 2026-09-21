Thêm một vụ nổ lớn tại khu vực của quân đội Syria

Hình ảnh vụ nổ kho vũ khí tại Syria. Ảnh: gulfnews.com

Các vụ nổ này xảy ra vào sáng sớm 21/9 tại một cơ sở của quân đội Syria gần thị trấn al-Eis, phía Nam thành phố Aleppo. Nguyên nhân các vụ nổ hiện chưa được xác định.

Ông Faisal Mohammad Ali, lãnh đạo hoạt động phòng vệ dân sự tại Aleppo, nói rằng lực lượng cứu hộ đã đưa 4 người bị thương ra khỏi hiện trường.

Theo truyền thông Qatar, một loạt vụ nổ đã xảy ra sau vụ nổ đầu tiên. Có thể nghe thấy tiếng nổ từ cách hiện trường vài km. Sau đó, các xe cứu thương và xe cứu hỏa tiến về khu vực này.

Tỉnh trưởng Aleppo Azzam al-Gharib kêu gọi người dân tạm thời không rời khỏi nhà, đồng thời cho biết các bệnh viện, đội xe cứu thương và lực lượng ứng phó khẩn cấp đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao nhất.

Bộ Chỉ huy An ninh Nội địa Aleppo cho biết các tuyến đường dẫn đến khu vực xảy ra các vụ nổ đã được phong tỏa nhằm bảo đảm an toàn cho dân thường.

Trước đó, Syria từng xảy ra một số vụ nổ tương tự trong bối cảnh nước này đang dần phục hồi sau hơn một thập kỷ nội chiến.

Ngày 19/9, vụ nổ chưa rõ nguyên nhân tại một cơ sở quân sự ở tỉnh Deir Az Zor thuộc miền Đông Syria đã khiến 11 người thiệt mạng.

Đầu tháng này, vụ nổ tại kho vũ khí thuộc Bộ Quốc phòng Syria đã khiến 14 người thiệt mạng và 11 người bị thương ở tỉnh Idlib, miền Tây Bắc Syria.

Hơn một tuần trước đó, 5 người đã thiệt mạng tại cùng khu vực khi một xe chở đạn dược phát nổ.