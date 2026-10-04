Thêm một vụ 'bắt cóc online' tống tiền sinh viên và gia đình

Ngày 4/10, Công an phường Linh Xuân phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh lập hồ sơ, điều tra vụ "bắt cóc online" xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, tối 2/10, tiếp nhận tin báo gia đình bị hại, lực lượng Công an truy xét và xác định nạn nhân đang ở một mình tại khách sạn trên đường số 6, phường Linh Xuân nên đến đưa về trụ sở làm việc.

Nam sinh viên làm theo yêu cầu, tự nhốt mình trong khách sạn.

Nạn nhân là V.H.N. (SN 2007, quê tỉnh Ninh Bình), hiện là sinh viên năm 2 một trường đại học tại TP Hồ Chí Minh. Tại Cơ quan Công an, N. khai đã nhận cuộc gọi điện thoại, người này tự xưng là Công an TP Hà Nội. Đối tượng thông báo nam sinh liên quan đến đường dây rửa tiền, yêu cầu vào ứng dụng Zoom và chuyển tiền để "chứng minh thu nhập".

Do lo sợ, N. cầm cố xe máy, máy tính và vay qua ứng dụng được tổng cộng 95 triệu đồng, sau đó chuyển hơn 90 triệu đồng vào 2 tài khoản do các đối tượng chỉ định.

Nhóm lừa đảo tiếp tục điều hướng, yêu cầu N. đến thuê phòng tại một khách sạn để tự nhốt mình, tuyệt đối không liên lạc với ai. Tại phòng khách sạn, nhóm lừa đảo ép N. liên hệ với gia đình, dựng chuyện nhận được suất du học tại Trường Đại học San Jose State (Mỹ) và yêu cầu gia đình chuyển 800 triệu đồng để "chứng minh tài chính".

Nam sinh làm theo hướng dẫn, gọi điện và nhắn tin thúc giục gia đình chuyển tiền. Tuy nhiên, nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình N. đã trình báo lực lượng chức năng.

Cơ quan Công an khuyến cáo: Các cơ quan tố tụng không làm việc qua điện thoại, mạng xã hội hay ứng dụng trực tuyến và không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để "chứng minh tài chính". Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu đe dọa, lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.