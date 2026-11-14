Thêm một vé trúng độc đắc Vietlott gần 20 tỷ đồng

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo, trong kỳ quay 1.588 sản phẩm Mega 6/45 tối 13/11 đã tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá 19.775.734.000 đồng (gần 20 tỷ đồng).

Tấm vé trúng giải Jackpot trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.588 của sản phẩm Mega 6/45 vào tối nay chứa dãy số may mắn 01 - 07 - 15 - 19 - 31 - 33.

Vietlott tìm thấy khách hàng trúng độc đắc gần 20 tỷ đồng.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot hôm nay sẽ phải nộp khoản tiền gần 2 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh gần 17,8 tỷ đồng.

Đây là lần thứ 2 trong tháng 11, giải độc đắc sản phẩm 6/45 đã có chủ. Ngày 4/11, một tấm vé cũng trúng độc đắc trị giá hơn 26 tỷ đồng. Bộ số trúng độc đắc gồm: 07-14-20-30-34-40.

Trước đó, vào tối 7/11, Vietlott phát đi thông báo trong kỳ quay 1.412 sản phẩm Power 6/55 cũng đã có 2 vé trúng Jackpot 1 (độc đắc) hơn 45 tỷ đồng.

Bộ số may mắn trúng độc đắc là: 05-19-20-26-44-53. Như vậy, chủ nhân mỗi tấm vé sẽ nhận hơn 22,6 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân mỗi vé sẽ thực lĩnh hơn 20,3 tỷ đồng.

Gần đây, Vietlott liên tiếp tìm được những tấm vé trúng giải độc đắc ở các loại hình xổ số.

Tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.004 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 diễn ra vào đêm qua (12/11), Vietlott xác định có 1 tấm vé đã trúng giải độc đắc trị giá hơn 25,9 tỷ đồng. Tấm vé này được bán ra ở tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.423 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối qua, hội đồng quay thưởng của Vietlott cũng tìm được 1 tấm vé trúng độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 6,5 tỷ đồng. Khách hàng may mắn trúng giải độc đắc này sống tại thành phố Đà Nẵng.