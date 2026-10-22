Thêm một ứng cử viên Tổng thư ký Liên hợp quốc mới gia nhập đường đua

Bà Lana Nusseibeh, nhà ngoại giao cấp cao của UAE, tham gia cuộc đua vào ghế Tổng thư ký LHQ. (Nguồn: Anadolu)

Theo báo Times of Israel ngày 21/10, đề cử này được Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan gửi bằng văn bản tới Chủ tịch Đại hội đồng LHQ và Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ.

Động thái trên diễn ra sau sáu vòng bỏ phiếu tại HĐBA LHQ nhưng chưa có ứng cử viên nào nhận được sự đồng thuận của cả 5 nước ủy viên thường trực gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp. Theo các nguồn tin truyền thông, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản đối cả 7 ứng cử viên được đề cử trước đó.

Việc UAE đề cử bà Nusseibeh được đánh giá là có thể tạo bước đột phá trong tiến trình lựa chọn Tổng thư ký LHQ mới. UAE duy trì quan hệ đối tác chặt chẽ với Washington, đồng thời có quan hệ hợp tác tốt với 4 nước ủy viên thường trực còn lại của Hội đồng Bảo an, qua đó có thể tạo điều kiện thúc đẩy sự đồng thuận đối với ứng cử viên này.

Bà Lana Nusseibeh hiện giữ chức Quốc vụ khanh thuộc Bộ Ngoại giao UAE, từng đảm nhiệm cương vị Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực UAE tại LHQ trong giai đoạn 2013–2024. Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm ngoại giao đa phương, bà được đánh giá là gương mặt có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động của LHQ.

Để được bổ nhiệm làm Tổng thư ký LHQ, ứng cử viên phải nhận được sự giới thiệu của Hội đồng Bảo an, không bị bất kỳ thành viên thường trực nào phủ quyết và sau đó được ĐHĐ thông qua. Nếu được lựa chọn, bà Nusseibeh sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm cương vị đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới.

Trước đó, ngày 17/10, cựu Tổng thống Senegal Macky Sall đã rút lui khỏi cuộc đua vào vị trí Tổng thư ký LHQ, một ngày sau khi cuộc thăm dò không chính thức tại Hội đồng Bảo an LHQ không cho thấy ứng viên nào thực sự chiếm ưu thế.