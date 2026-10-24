Thêm một trận động đất làm rung chuyển Tây Tạng, Trung Quốc

Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, một trận động đất mạnh 4,5 độ đã lại xảy ra tại huyện Zadoi thuộc tỉnh Thanh Hải lân cận với Khu tự trị Tây Tạng vào lúc 22h14 thứ Sáu.

Trận động đất mới xảy ra ở độ sâu 10 km, và dù thuộc hai tỉnh khác nhau, tâm chấn của trận thứ hai chỉ cách tâm chấn trận động đất trước đó khoảng 20 km.

Hàng trăm ngôi nhà đã sụp đổ do dư chấn của trận động đất mạnh 7 độ làm rung chuyển khu vực Tây Tạng của Trung Quốc vào thứ Năm, ngày 22 tháng 10. Ảnh: Sở Cảnh sát Nagqu

Thông tin này được đưa ra khoảng 30 giờ sau trận động đất mạnh 7 độ làm rung chuyển Tây Tạng hôm thứ Năm, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng. Ngoài số người chết, trận động đất trước đó được cho là đã làm 76 người bị thương.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, hàng trăm ngôi nhà cũng bị sập do dư chấn, để lại một cảnh tượng tàn phá. Trận động đất đầu tiên xảy ra ở huyện Drachen, thành phố Nagqu, Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc.

Video động đất ở huyện Drachen, thành phố Nagqu, Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc

Theo các nhà chức trách, ít nhất 339 ngôi nhà đã bị sập. Các quan chức bày tỏ lo ngại về việc các công trình khác có thể tiếp tục sập do dư chấn và cảnh báo về khả năng thương vong do sạt lở đá.

Hơn 300 cảnh sát đã được điều động đến Nagqu để thực hiện công tác cứu hộ và cứu trợ khẩn cấp, theo thông báo của sở cảnh sát Nagqu trên ứng dụng nhắn tin WeChat.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin, ít nhất 12.000 người đã được di dời an toàn trong khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 413 dư chấn.

Các lều cứu trợ được dựng lên ở Nagqu sau trận động đất. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thông báo cũng cho biết thêm rằng hệ thống liên lạc ở một số khu vực bị ảnh hưởng đã bị gián đoạn. Cơ quan đường sắt địa phương đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp để tạm dừng hoạt động của các chuyến tàu đi qua khu vực này.

Theo các quan chức, địa hình và nhiệt độ thấp đã gây khó khăn cho công tác tìm kiếm và cứu hộ. Trong khi đó, dự báo sẽ có tuyết rơi rải rác trong khu vực trong vòng ba ngày.

Hàng cứu trợ được gửi đến khu vực này bao gồm 2.000 nhà lắp ghép, khoảng 3.400 lều và 2.000 giường xếp. Đèn pin và quần áo mùa đông cũng được gửi đến.

Vào năm 2010, một trận động đất mạnh 7,1 độ đã làm rung chuyển Yushu thuộc tỉnh Thanh Hải lân cận của Tây Tạng, khiến ít nhất 2.698 người thiệt mạng và gần 300 người khác mất tích.