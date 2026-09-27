Thêm một 'tân binh' xây dựng chuẩn bị lên sàn HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết 35 triệu cổ phiếu của CTCP Đông Sơn Holdings (UPCOM: DSH), tương ứng vốn điều lệ 350 tỷ đồng.

Đông Sơn Holdings có trụ sở tại số 6 phố Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, Tp. Hà Nội. Cổ phiếu DSH hiện đang giao dịch trên UPCoM. Kết phiên 25/9, thị giá DSH ở mức 12.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 423 tỷ đồng.

Đông Sơn Holdings được thành lập năm 2009, tiền thân là CTCP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn. Doanh nghiệp ban đầu có sự góp vốn của Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng, CTCP Vina Invest và CTCP Thép Châu Âu. Năm 2017, Tổng công ty 319 thực hiện thoái vốn, giảm tỉ lệ sở hữu từ 51% xuống 15% vốn điều lệ.

Đông Sơn Holdings - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng vừa nộp hồ sơ niêm yết 35 triệu cổ phiếu DSH trên HOSE sau khi lãi 108,96 tỷ đồng 6 tháng (Ảnh: Đông Sơn Holdings).

Theo cơ cấu cổ đông tại ngày 30/6/2026, bà Nguyễn Thị Minh Huệ - Chủ tịch HĐQT sở hữu 10% vốn điều lệ. Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng nắm 4,28%, trong khi các cổ đông khác sở hữu 85,72% vốn.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Đông Sơn Holdings ghi nhận doanh thu 477,25 tỷ đồng, tăng 316,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 108,96 tỷ đồng, tăng 291,7%. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 42,2%, tăng từ mức 9,3% cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 1.223,03 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 202,93 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau nửa đầu năm, Đông Sơn Holdings đã thực hiện 53,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Kế hoạch đưa cổ phiếu lên HOSE đã được doanh nghiệp đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cùng với phương án đổi tên từ CTCP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn thành CTCP Đông Sơn Holdings.

Bên cạnh kế hoạch niêm yết, doanh nghiệp dự kiến phát hành 4,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỉ lệ 12%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 12 cổ phiếu.

Nguồn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Đông Sơn Holdings sẽ tăng từ 350 tỷ đồng lên 392 tỷ đồng. Ngày 22/9, doanh nghiệp cho biết Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; HĐQT cũng thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

Ngoài phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, ngày 11/9, HĐQT Đông Sơn Holdings đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Cùng đợt lấy ý kiến, doanh nghiệp trình cổ đông chủ trương mua bất động sản làm văn phòng, trụ sở làm việc.