Thêm một quốc gia tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

Tổng thống Naoero, ông David Adeang phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ). Ảnh: AP

Tổng thống Naoero, ông David Adeang đã đưa ra thông báo này trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) vào ngày 22-9 (theo giờ địa phương).

Ông Adeang mô tả ICC là một cơ quan đa phương “mà chúng tôi nhận thấy ngày càng ít có ý nghĩa đối với Naoero”. Tổng thống Naoero cho biết quốc đảo này sẽ nộp các văn bản rút khỏi tòa án trước khi ông rời New York, Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích ICC trong bài phát biểu tại phiên họp của Liên hợp quốc diễn ra cùng ngày. Ông kêu gọi các quốc gia hãy rút khỏi tòa án này.

Tháng trước, chính quyền của Tổng thống Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ban lãnh đạo ICC, bao gồm Chủ tịch Tomoko Akane. Các biện pháp này yêu cầu phong tỏa mọi tài sản của họ đang được giữ tại Mỹ.

Năm ngoái, ba nước ở châu Phi - bao gồm Burkina Faso, Mali và Niger - đã tuyên bố sẽ rút khỏi ICC.

Vào tháng 7 vừa qua, một quốc gia khác ở châu Phi là Chad cũng thông báo sẽ rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế. Quốc gia này cho biết một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ đã đề nghị Chad xem xét lại tư cách thành viên ICC của nước này.

Theo NHK