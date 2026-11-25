Tính từ đầu năm 2026 đến nay, đã có 6 nước thông báo với Liên hợp quốc về việc rút khỏi ICC. Ảnh: EPA-EFE

Liên hợp quốc cho biết Tajikistan đã thông báo cho tổ chức này về quyết định rút khỏi ICC. Theo Liên hợp quốc, quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 20-11 năm sau.

ICC từng chỉ trích Tajikistan vì không bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm tới nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này vào tháng 10 năm ngoái, và việc Tajikistan không thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của mình đối với ICC.

Trước đó, ICC đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin liên quan đến tình hình tại Ukraine.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, đã có 6 nước thông báo với Liên hợp quốc về việc rút khỏi ICC. Có những lo ngại rằng các nước khác có thể sẽ làm theo.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng những người đồng cấp Trung Quốc và Nga đã nhất trí tại cuộc gặp thượng đỉnh ba bên ở Trung Quốc rằng ICC không được lạm dụng quyền tài phán của mình.

Tòa án Hình sự Quốc tế cho biết tổ chức này “lấy làm tiếc về bất kỳ quyết định nào rút khỏi nỗ lực chung nhằm chấm dứt tình trạng miễn trừ trách nhiệm đối với những tội ác quốc tế nghiêm trọng nhất”.

Theo NHK