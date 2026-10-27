Thêm một phường ở Nha Trang đề xuất tách 2 trường thành 4 trường

Ngày 27/10, UBND phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) vừa hoàn tất báo cáo rà soát, đồng thời kiến nghị tách Trường tiểu học và THCS Tây Nha Trang thành 2 trường tiểu học và 2 trường THCS độc lập.

Trường Tiểu học Tây Nha Trang được thành lập từ việc sáp nhập 7 trường, hiện có 198 lớp với khoảng 7.423 học sinh.

Trường THCS Tây Nha Trang cũng được hình thành từ 6 trường, có 125 lớp và khoảng 5.450 học sinh.

Theo UBND phường Tây Nha Trang, việc sáp nhập đã giúp tập trung quản lý và xây dựng kế hoạch chung. Tuy nhiên, quy mô lớn và sự phân bố rộng rãi của các cơ sở đã tạo ra nhiều thách thức trong tổ chức, quản lý và điều hành. Sự khác biệt về cơ sở vật chất và đặc điểm dân cư khiến cho ban lãnh đạo phải dành nhiều thời gian cho công tác quản trị, hạn chế việc kiểm tra chuyên môn trực tiếp và nắm bắt tình hình giáo viên, học sinh. Việc di chuyển giữa các phân hiệu cũng gây khó khăn cho ban giám hiệu.

UBND phường Tây Nha Trang cho rằng quy mô học sinh lớn và địa bàn phân tán làm cho việc giám sát và hỗ trợ kịp thời cho học sinh gặp khó khăn. Ngoài ra, khối lượng hồ sơ và nghiệp vụ phát sinh hằng ngày tăng cao, trong khi bộ máy hành chính và kế toán chưa tương xứng với quy mô hoạt động của nhà trường.

Học sinh ở phường Tây Nha Trang trong lần tham quan, dã ngoại. Ảnh minh họa: Phan Ngọc

Theo UBND phường Tây Nha Trang, mặc dù các trường đã tăng cường phân công trách nhiệm và ứng dụng công nghệ thông tin, nhưng vẫn phải tuân thủ quy định về thẩm quyền ký duyệt, quản lý tài chính và tính pháp lý của hồ sơ. Điều này chỉ giảm bớt một phần khối lượng công việc, không giải quyết triệt để bất cập do quy mô quản lý lớn và hoạt động phân tán.

Do đó, phường đề xuất tách Trường Tiểu học và THCS Tây Nha Trang thành 2 trường tiểu học và 2 trường THCS độc lập. Tuy nhiên, vì mô hình hiện tại mới triển khai trong 2 tháng, chưa đủ để đánh giá hiệu quả, UBND phường kiến nghị điều chỉnh tách trường vào cuối năm học 2026-2027 để tránh xáo trộn việc giảng dạy.