Bisleri là thương hiệu nước đóng chai phổ biến tại Ấn Độ. Ảnh: National Herald India

Đây là lần thứ hai trong những ngày gần đây một mẫu sản phẩm của thương hiệu nước đóng chai hàng đầu nước này bị xác định không đạt yêu cầu, làm gia tăng lo ngại về chất lượng nước uống đóng chai tại Ấn Độ.

Theo hãng tin Reuters, trong thông báo đề ngày 12/8 gửi Bisleri, Cơ quan An toàn Thực phẩm và Tiêu chuẩn Ấn Độ (FSSAI) đã chuyển kết quả kiểm tra cho doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu ngừng bán lô hàng liên quan do phát hiện vi khuẩn coliform.

Thông báo nêu rõ mẫu nước được kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn an toàn và có sự hiện diện của vi khuẩn coliform. Một quan chức chính phủ Ấn Độ giấu tên cho biết mẫu nước đã được kiểm tra lại để xác nhận kết quả và vẫn bị đánh giá là không an toàn. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại chưa được công bố.

Trước đó, cơ quan quản lý thực phẩm Ấn Độ cũng thông báo phát hiện một mẫu nước Bisleri không an toàn do có chứa các hóa chất mà giới chức y tế cảnh báo có khả năng gây ung thư.

Trong tuyên bố ngày 28/11, Bisleri cho biết đã xử lý lô hàng được đề cập hồi tháng 8 theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Công ty xác nhận các phòng thí nghiệm chính thức và phòng thí nghiệm đối chứng đều phát hiện vi khuẩn coliform trong mẫu được lấy theo quy định.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết đã tiến hành kiểm nghiệm độc lập các mẫu thuộc cùng lô hàng và kết quả cho thấy sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn về vi khuẩn coliform cũng như các yêu cầu an toàn thực phẩm hiện hành khác.

Bisleri nhận định sự khác biệt giữa kết quả kiểm nghiệm của cơ quan quản lý và các phòng thí nghiệm độc lập cần được xem xét kỹ lưỡng, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ với FSSAI để làm rõ vụ việc. Cơ quan quản lý thực phẩm Ấn Độ chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về tuyên bố này.

Bisleri hiện là thương hiệu nước đóng chai phổ biến tại Ấn Độ, với 130 nhà máy đang hoạt động và mạng lưới 5.980 nhà phân phối. Doanh nghiệp giữ vị trí dẫn đầu thị trường nước uống đóng chai trị giá khoảng 3,5 tỷ USD của nước này, cạnh tranh với các tập đoàn lớn như PepsiCo và Coca-Cola. Với mức giá bình dân, sản phẩm của Bisleri đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình và nhà hàng tại Ấn Độ, nơi chất lượng nước sinh hoạt còn nhiều hạn chế.

Tập đoàn đa quốc gia Tata trước đây từng đàm phán để mua lại Bisleri. Thương hiệu này cũng có sự tham gia quảng bá của một số ngôi sao Bollywood, trong đó có nữ diễn viên Deepika Padukone.

Sau những phát hiện liên quan đến Bisleri, FSSAI đã yêu cầu chính quyền các bang tăng cường kiểm tra và giám sát ngành nước uống đóng gói trên toàn quốc. Cơ quan này đề nghị các địa phương tiến hành kiểm tra thường xuyên, lấy mẫu nước dựa trên mức độ rủi ro đối với các sản phẩm nước uống đóng gói và nước khoáng, đồng thời khẳng định sẽ có biện pháp xử lý phù hợp đối với các trường hợp không tuân thủ quy định.

Động thái trên dự kiến làm gia tăng giám sát đối với các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực này, trong đó có PepsiCo, Tata Consumer, Coca-Cola và Reliance Consumer của tỷ phú Mukesh Ambani.

Theo hồ sơ tòa án, trong vụ việc đầu tiên liên quan đến Bisleri, cơ quan quản lý thực phẩm đã khởi động thủ tục truy tố doanh nghiệp vì sản xuất mẫu nước bị xác định là không an toàn. Hành vi vi phạm có thể bị xử lý bằng hình thức phạt tiền hoặc phạt tù.

Trong những tuần gần đây, chính quyền Ấn Độ cũng tăng cường kiểm tra và xử lý các thương hiệu thực phẩm, đồ uống lớn. Các cơ quan quản lý ở cấp liên bang và bang đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra, đồng thời yêu cầu một số doanh nghiệp khắc phục vi phạm về ghi nhãn sản phẩm, trong đó có các thương hiệu như Domino's và Diageo.

Bên cạnh đó, Tòa án Tối cao Ấn Độ trong tuần này đã siết chặt các yêu cầu đối với những nhãn cảnh báo được đề xuất, tạo thêm sức ép đối với ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống trị giá khoảng 100 tỷ USD của nước này.