Thêm một nhà máy lọc dầu ở Nga bốc cháy

Khói bốc lên trên bầu trời thành phố Krasnodar trong bối cảnh xảy ra vụ tấn công bằng UAV nhằm vào nhà máy lọc dầu Afipsky ngày 6/11/2026. Ảnh: Astra/Telegram

Theo kênh Exilenova Plus của Ukraine, nhà máy lọc dầu nói trên là Afipsky, thuộc vùng Krasnodar ở miền Nam nước Nga. Nhà máy này còn hứng chịu thêm một đợt tấn công khác vào sáng sớm cùng ngày.

Nhà máy lọc dầu Afipsky là một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất khu vực. Hồi tháng 4, Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhà máy này do vai trò trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Ukraine thường xuyên tấn công những mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga và tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, nhằm làm suy giảm khả năng tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự của Nga.

Trong đêm 4, rạng sáng 5/11, một nhà máy lọc dầu ở Ryazan của Nga cũng đã trở thành mục tiêu của cuộc tấn công bằng UAV. Theo các kênh theo dõi trên Telegram, những video lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại các vụ nổ và đám cháy lớn gần nhà máy này.

Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), các cuộc tấn công của Ukraine đã khiến 15 trong số 38 nhà máy lọc dầu lớn của Nga phải ngừng hoạt động, trong khi 12 cơ sở khác phải cắt giảm sản lượng.

Theo đánh giá của HUR, tính đến cuối tháng 9/2026, tổng sản lượng dầu thô chế biến tại các cơ sở bị ảnh hưởng đã giảm 55,4% so với đầu năm.

Cơ quan này ước tính các cuộc tấn công chính xác của Ukraine nhằm vào hạ tầng dầu mỏ Nga đã gây thiệt hại kinh tế hơn 23,2 tỷ USD. HUR so sánh con số này với tổng doanh thu 26,6 tỷ USD của ngành dầu mỏ Nga trong năm 2025.

HUR xác định các vùng liên bang Volga, miền Trung và miền Nam là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do các nhà máy lọc dầu phải ngừng hoạt động.

Trong số những cơ sở lớn bị gián đoạn hoạt động, cơ quan này nêu tên Slavneft-YANOS, Kirishinefteorgsintez, Công ty Lọc dầu Ryazan, nhà máy lọc dầu Moskva của Gazprom Neft và nhà máy Permnefteorgsintez của Lukoil. Năm cơ sở này chiếm khoảng 33% tổng sản lượng lọc dầu của Nga.

Theo HUR, các nhà máy lọc dầu nằm xa Ukraine vẫn tiếp tục hoạt động, giúp Nga tạm thời bù đắp tình trạng thiếu nhiên liệu.

Cơ quan này liệt kê nhà máy lọc dầu Omsk của Gazprom Neft, nhà máy lọc dầu Achinsk, NefteKhimServis cùng các nhà máy lọc dầu Khabarovsk, Mari và Vanino vào nhóm các cơ sở vẫn đang hoạt động.

Tổng công suất chế biến của các nhà máy này đạt 906.000 thùng/ngày trong tháng 9, tăng 147.000 thùng/ngày so với đầu năm. Các cơ sở này chiếm khoảng 24% tổng sản lượng lọc dầu của Nga trong tháng 9.

Tuy nhiên, vị trí địa lý khiến các nhà máy này khó có thể thay thế hoàn toàn sản lượng bị mất ở những khu vực khác. Tình trạng thiếu toa xe đường sắt và xe bồn chở dầu cũng gây khó khăn cho việc vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ đến những khu vực có nhu cầu.

Sản lượng tại các nhà máy này cũng có thể giảm trong năm 2027 do kế hoạch bảo dưỡng vốn dự kiến thực hiện trong năm nay đã bị hoãn sang năm sau.

Đầu tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine có thể ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Điều kiện là Nga chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine hoặc Mỹ cung cấp cho Ukraine tên lửa phòng không Patriot, kể cả theo hình thức hỗ trợ trong ngắn hạn.

Về phần mình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố lập trường của Nga về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng với Ukraine không thay đổi. “Không có gì thay đổi. Chúng tôi cần hòa bình, chứ không phải một lệnh ngừng bắn”, ông nhấn mạnh.

Nga nhiều lần phản đối đề xuất ngừng bắn tạm thời, cho rằng biện pháp này có thể tạo điều kiện để Kiev tái vũ trang và chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo, thay vì giải quyết căn bản cuộc xung đột.